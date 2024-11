Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 5,8% PKB w 2024 r. i 5,6% PKB w 2025 r. (wobec -5,3% PKB w ub.r.), podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. Przewiduje się, że w 2026 r., w oczekiwaniu na wdrożenie zapowiedzianych środków konsolidacji wydatków, deficyt spadnie do 5,3% PKB.

W maju br. Komisja oczekiwała deficytu na poziomie odpowiednio: 5,4% PKB w 2024 r. oraz 4,6% PKB w 2025 r.

„Przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 5,8% PKB w 2024 r., napędzany przez zwiększone wydatki na obronność (szacowane na 2,6% PKB), podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym i nowe świadczenia rodzinne. Środki mające na celu złagodzenie społecznych i gospodarczych skutków wysokich cen energii, które zostały przedłużone do końca roku, również przyczyniają się do wzrostu deficytu. Jednocześnie dochody podatkowe, w szczególności z podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych, były niższe niż oczekiwano w pierwszych trzech kwartałach roku” – czytamy w raporcie „Autumn 2024 Economic Forecast: A gradual rebound in an adverse environment”.

KE prognozuje, że w oparciu o środki zawarte w projekcie budżetu na 2025 r. deficyt spadnie do 5,6% PKB w 2025 r. w wyniku cyklicznego ożywienia i stopniowego wycofywania środków wsparcia energetycznego.

„Wydatki na obronność mają wzrosnąć do 2,8% PKB, zgodnie z rządowym wieloletnim planem zwiększenia zdolności obronnych. Oczekuje się, że dochody podatkowe wzrosną, między innymi ze względu na przyjęty program podwyżek stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe. Rosnące płace nominalne mają wspierać wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych” – czytamy dalej.

„Przewiduje się, że relacja długu publicznego do PKB będzie stale rosnąć z 49,7% w 2023 r. do 62,4% w 2026 r. 2026. Wzrost zadłużenia jest napędzany przez wysokie deficyty i wysokie korekty przepływów zapasów związane z z harmonogramem inwestycji obronnych” – napisano także w raporcie.

Relacja długu publicznego do PKB wzrośnie do 54,7% w 2024 r. następnie do 58,9% w 2025 r., podała KE.

Źródło: ISBnews