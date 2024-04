Deficyt sektora general government swój szczyt osiągnie w 2024 r. na poziomie 5,3% PKB, szacują ekonomiści Bank Pekao. Według nich, w latach 2025-2026 deficyt zmniejszy się odpowiednio do 4,9 i 3,9% PKB.

„Deficyt szerokiego sekt. fin. publ. (wg met. UE) rośnie w burzliwych czasach. Nie licząc COVID-owego 2020 r., deficyt za ub.r. jest najgłębszy od czasu kryzysu finansowego i zadłużeniowego (2009-2011). Trafnie przewidzieliśmy, że wydatki na modernizację SZ RP pogłębią deficyt za 2023 r. (prognoza: -4,9 proc. PKB, 0,2 pkt proc. powyżej wykonania). W 2024 ujrzymy szczyt deficytu, ale wyraźnej konsolidacji wciąż nie widać – a co więcej, reforma składki zdrowotnej uszczupli planowane przychody NFZ. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do polityki fiskalnej prowadzonej przy wysokich deficytach i niewiele wskazuje na to, by coś miało się w tej sprawie zmienić” – napisał bank na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

Jak podał dziś podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych, deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 5,1% PKB na koniec 2023 roku (wobec 3,5% rok wcześniej po rewizji).

Zadłużenie tego sektora sięgnęło 49,6% PKB na koniec 20232 r. (wobec 49,2% PKB rok wcześniej – po rewizji).

W ub. piątek Ministerstwo Finansów poinformowało, że dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 691 147,8 mln zł na koniec IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 4,1% kw/kw i o 11,9% w porównaniu z końcem 2022 r. Relacja długu w tym ujęciu do PKB wyniosła 49,8% na koniec IV kwartału 2023 r. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 pkt proc. oraz o 0,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2022 r.

W styczniu br. minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że polski rząd będzie kontynuował w najbliższych tygodniach rozmowy na rzecz tego, aby Polska nie została objęta procedurą nadmiernego deficytu (EDP).

Tegoroczna ustawa budżetowa zakłada, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) w roku 2024 wyniesie 5,1% PKB w 2024 r. Zapisano w niej także, że tegoroczny deficyt sektora może być niższy od poziomu 5,6% PKB ujętego na etapie opracowywania jesiennej notyfikacji fiskalnej.

Źródło: ISBnews