W budżecie państwa odnotowano 156,72 mld zł deficytu na koniec lipca br., co oznacza wykonanie 54,3% planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Resort podał w komunikacie, że po lipcu br. dochody budżetu państwa wyniosły 313,84 mld zł, tj. 49,6% rocznego planu, a wydatki – 470,56 mld zł, tj. 51,1% planu.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 921,62 mld zł, zaś wysokość dochodów – na 632,85 mld zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalono na kwotę nie większą niż 288,77 mld zł.

Źródło: ISBnews