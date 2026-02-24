W budżecie państwa odnotowano 275,6 mld zł deficytu na koniec 2025 r., co oznacza wykonanie 95,4% na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Resort podał w komunikacie, że po w całym ub.r. dochody budżetu państwa wyniosły 594,6 mld zł, tj. 94% planu, a wydatki – 870,2 mld zł, tj. 94,4% planu.

2025 rok był pierwszym okresem obowiązywania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST), która zmieniła sposób wyliczania wysokości udziału w podatku PIT tych jednostek. Po zmianach dochody JST z podatku PIT są wyliczane w odniesieniu do dochodów podatników, a nie wpływów z podatków, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym. Wejście w życie nowych regulacji spowodowało wzrost dochodów z PIT trafiających do samorządów, które w 2025 roku uzyskały 174,1 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 92,9 mld zł (114,5%) r/r. Jednocześnie była to główna przyczyna spadku dochodów budżetowych w 2025 roku, podano w komunikacie.

W 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 594,6 mld zł i były niższe o ok. 28,7 mld zł (tj. 4,6 %) w porównaniu do roku 2024. W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST dochody budżetu państwa w 2025 r. wyniosłoby 697 mld zł, tj. 102,5 mld zł więcej i byłyby o ok. 73,8 mld zł wyższe niż w 2024 roku (+11,8%). Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 529,2 mld zł i były niższe w stosunku do roku 2024 o ok. 26,7 mld zł (tj. 4,8%).

„Na wysokość dochodów budżetowych w 2025 r. oprócz niższego od prognozowanego tempa wzrostu procesów realnych (wstępny szacunkowy wzrost PKB w ubiegłym roku wyniósł 3,6%, wobec prognozowanego na poziomie 3,9% na potrzeby opracowania ustawy budżetowej na 2025 r.) kluczowy wpływ miało kształtowanie się wielkości nominalnych. W 2025 r. mieliśmy do czynienia z wyhamowaniem tempa wzrostu cen. Obserwowana w 2025 r. dezinflacja była korzystna dla konsumentów, jednak z punktu widzenia gromadzenia dochodów budżetowych niższy wzrost cen przekłada się wprost na niższy wzrost bazy podatkowej, co przełożyło się na słabsze od prognozowanych wykonanie dochodów budżetu państwa w ub. r. Ustawa budżetowa na 2025 r. zakładała inflację na poziomie 5,0%, ostatecznie wyniosła ona 3,6%. W przypadku produkcji sprzedanej przemysłu prognozowano wzrost cen o 2,6% w 2025 r., natomiast wg wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu obniżyły się o 1,6%. Ponadto wysokie stopy procentowe zachęciły gospodarstwa domowe do oszczędzania, co dodatkowo obniżyło wzrost konsumpcji” – wyjaśnił resort.

W 2025 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 180,5 mld zł, tj. 91,3% planu,

Obrona Narodowa – w wysokości 118,6 mld zł, tj. 100,0% planu,

Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 72,8 mld zł, tj. 96,5% planu,

Budżety Wojewodów – w wysokości 58,7 mld zł, tj. 97,2% planu,

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 50,8 mld zł, tj. 100,0% planu,

Sprawy wewnętrzne – w wysokości 48,0 mld zł, tj. 95,5% planu,

Zdrowie – w wysokości 46,2 mld zł, tj. 99,7% planu,

Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – w wysokości 38,4 mld zł, tj. 98,7% planu,

Gospodarka – w wysokości 37,0 mld zł, tj. 99,1% planu,

Środki własne UE – w wysokości 35,3 mld zł, tj. 99,8% planu,

Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 33,0 mld zł, tj. 99,5% planu, wymieniono także.

Źródło: ISBnews