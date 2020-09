W budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano 13,3 mld zł deficytu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 16,29 mld zł.

W ub. tygodniu wiceminister finansów Sebastian Skuza informował, że deficyt budżetowy po sierpniu będzie prawdopodobnie niższy o 2-3 mld zł niż po lipcu br.

Resort podał w dzisiejszym komunikacie, że dochody w styczniu-sierpniu wyniosły 268,91 mld zł, tj. 61,8% planu. Dochody podatkowe sięgnęły 233,21 mld zł, tj. 59,8% planu.

W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 66,3% (27,84 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 59,4% (39,56 mld zł).

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 3,17 mld zł, tj. 65% planu.

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 161,64 mld zł w styczniu-sierpniu br., co stanowiło 58,9% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po ośmiu miesiącach br. 45,07 mld zł, co stanowiło 60% rocznego planu.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były niższe o 3,1% r/r (tj. ok. 3,7 mld zł),

dochody z podatku PIT były niższe o 6,2% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 0,8% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3,4% r/r (tj. ok. 1,6 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,8% r/r (tj. ok. 0,06 mld), podano w komunikacie.

Dochody niepodatkowe wyniosły w styczniu-sierpniu br. 35,1 mld zł, co stanowiło 81,7% rocznego planu, w tym wpływy z cła – 2,87 mld zł (61,4% planu).

„W okresie styczeń-sierpień 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 35,1 mld zł i było wyższe o ok. 14,1 mld zł (tj. 66,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VIII 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa” – czytamy w komunikacie.

Wydatki budżetowe w ciągu ośmiu miesięcy br. sięgnęły 282,21 mld zł, tj. 64,8% planu na cały rok.

„Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wyniosło 282,2 mld zł, tj. 64,8% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (264,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 17,4 mld zł, tj. 6,6%, głównie w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 10,9 mld zł), ponadto z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł) oraz w części 29 – Obrona Narodowa (więcej o 2,9 mld zł) w związku z zakupami inwestycyjnymi dokonanymi przez Inspektorat Uzbrojenia. Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wydatki na obsługę długu skarbu państwa były zaś niższe o 1,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego” – napisano także.

