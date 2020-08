W budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano 16,29 mld zł deficytu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 17,12 mld zł.

Resort podał, że dochody w styczniu-lipcu wyniosły 235,81 mld zł, tj. 54,2% planu. Dochody podatkowe sięgnęły 200,31 mld zł, tj. 51,4% planu.

W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 61,1% (25,64 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 51% (33,94 mld zł).

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 2,75 mld zł, tj. 56,5% planu.

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 137,12 mld zł w styczniu-lipcu br., co stanowiło 50% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po siedmiu miesiącach br. 38,54 mld zł, co stanowiło 51,3% rocznego planu.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były niższe o 6,3% r/r (tj. ok. 6,5 mld zł),

dochody z podatku PIT były niższe o 6,7% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 2,8% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 4,9% r/r (tj. ok. 2,1 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,1% r/r (tj. ok. 0,03 mld zł), podano w komunikacie.

Dochody niepodatkowe wyniosły w styczniu-lipcu br. 34,91 mld zł, co stanowiło 81,3% rocznego planu, w tym wpływy z cła – 2,49 mld zł (53,3% planu).

„W okresie styczeń – lipiec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,9 mld zł i było wyższe o ok. 17,3 mld zł (tj. 98,6%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VII 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych” – czytamy w komunikacie.

Wydatki budżetowe w ciągu siedmiu miesięcy br. sięgnęły 252,1 mld zł, tj. 57,9% planu na cały rok.

„Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2020 r. wyniosło 252,1 mld zł, tj. 57,9% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (233,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,6 mld zł, tj. 7,9%, głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,1 mld zł), w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 11,1 mld zł) oraz wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 0,2 mld zł)” – napisano także.

