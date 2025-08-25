Wartość depozytów ogółem wyniosła 2 167,19 mld zł na koniec lipca br., co oznacza wzrost o 0,9% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 563,67 mld zł, tj. wzrosły o 0,2%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 1 384,44 mld zł (+0,5% m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych: 547,58 mld zł (+1,8% m/m).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 813,62 mld zł (+0,6% m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych: 449,3 mld zł (+1,1% m/m).

Źródło: ISBnews