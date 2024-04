Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych mógłby przekroczyć 60% PKB w roku 2026, przy założeniu m.in., że coroczny wysiłek fiskalny w latach 2025-2027 pozostaje na poziomie 0,5 pkt proc. PKB, napisało Ministerstwo Finansów w „Białej Księdze” poświęconej stanowi finansów publicznych. We wrześniu ub.r. poprzedni rząd założył w przyjętej wówczas „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027”, że dostosowanie fiskalne wyniesie 1 pkt proc. rocznie.

„W prognozach długu publicznego do Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027, przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2023 r., przyjęto założenie na lata 2025-2027 o corocznym dostosowaniu fiskalnym, o którym mowa w art. art.112a1 ustawy o finansach publicznych na poziomie 1 pkt proc. oraz dodatkowo przyjęto, że wykonanie wydatków w 2024 r. będzie zgodne z limitami z projektu ustawy budżetowej na rok 2024, a w latach 2025-2027 będzie o 1,1 pkt proc. PKB niższe niż maksymalne limity (tzw. naturalne oszczędności). Oznaczało to, że założone zacieśnienie fiskalne będzie większe niż wymagane przez SRW 0,5 pp. Założono również wykup zapadających obligacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz PFR S.A. po 2024 r. ze środków budżetu państwa. Przy tych założeniach relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB rosła do 58,7% w 2027 r.

Jednak przyjmując bardziej realistyczne założenia, tj.:

• coroczny wysiłek fiskalny w latach 2025-2027 pozostaje na poziomie 0,5 pkt proc. PKB,

• w latach 2024-2027 naturalne oszczędności wynoszące 1,1% PKB rocznie,

• obligacje PFR zapadające w 2024 r. wykupywane są ze zwrotów beneficjentów z tarczy finansowej, ale kolejne już refinansowane na rynku, zaś wszystkie zapadające obligacje Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są refinansowane na rynku,

• pozostałe założenia pozostają zgodne ze wspomnianą Strategią przyjętą przez RM we wrześniu 2023 r.

to dług sektora instytucji rządowych i samorządowych mógłby przekroczyć 60% PKB w roku 2026″ – czytamy w raporcie „Stan polskich finansów publicznych 2016-2023. Biała Księga”.

Przy założeniu dostosowania fiskalnego na poziomie 0,5 pkt proc., dług general government wyniesie 56,9% PKB w 2025 r., 60,6% PKB w 2026 r. i 63,2% w 2027 r., podano w Białej Księdze”.

Przy założeniu dostosowania fiskalnego na poziomie aktualizacji „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027, przyjętej przez Radę Ministrów 27 września 2023 r. – przy 1 pkt proc. dostosowania fiskalnego – założono, że dług w tym ujęciu wyniesie 54,2% PKB w 2024 r. wobec 49,3% w 2023 r. Wcześniej we wrześniu ub.r. w pierwotnej wersji dokumentu założono ten wskaźnik na poziomie: 53,9% PKB w 2024 r., 55,1% PKB w 2025 r., 58,3% PKB w 2026 r. i 58,7% PKB w 2027 r.

W kwietniu br. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że zadłużenie sektora general government sięgnęło 49,6% PKB na koniec 2023 r. (wobec 49,2% PKB rok wcześniej – po rewizji).

„Ostatnie 3 lata pokazują, że problemu długu nie rozwiąże podwyższona inflacja połączona z krótkookresowym wzrostem gospodarczym. Mamy w tym wypadku do czynienia z 'wyrastaniem z długu’ jedynie pozornie, bo nie uwzględnia to negatywnych efektów wysokiej inflacji na gospodarkę, społeczeństwo i w rezultacie na finanse publiczne. 'Wyrastanie z długu’ powinno wynikać tylko z długookresowego, realnego wzrostu gospodarczego przy stabilnej inflacji” – czytamy dalej w „Białej Księdze”.

„Wiedząc jaki jest obecnie stan zadłużenia państwa, a także jakie są przewidywane zmiany zobowiązań, niezbędne jest sporządzenie prognoz ewolucji długu. Informują one kiedy Polska może przekroczyć unijne kryterium konwergencji, tj. 60% relacji długu do PKB (wg metodologii ESA)” – wskazano także w dokumencie.

Resort powtórzył także, że Polsce „grozi ponowne otwarcie” unijnej procedury nadmiernego deficytu (EDP).

Zapowiedział również publikację strategii naprawy finansów publicznych jesienią br.

„Mając na uwadze stan finansów publicznych i już zdeterminowane obciążenia, w szczególności w zakresie wydatków obronnych, konieczne jest opracowanie strategii ich naprawy. Naturalnym momentem jej przedstawienia będzie opracowanie, po wejściu w życie nowych reguł fiskalnych UE, planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028. Ten nowy dokument rządowy zostanie opublikowany jesienią br. i następnie przedstawiony do akceptacji unijnej Radzie Ecofin” – czytamy w „Białej Księdze”.

Ministerstwo Finansów podało także, że luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi, a faktycznie uzyskanymi dochodami tego podatku, wzrosła do 15,8% w 2023 r. z 7,3% w 2022 r.

Źródło: ISBnews