Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 262,02 mld zł na koniec II kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 14,4% kw/kw oraz o 20,7% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1 097,3 mld zł i wzrósł o 5% kw/kw i o 10,7% od końca ub.r.

„Zmiana PDP w II kwartale 2020 r. była wypadkową:

wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 51 457,8 mln zł (+5,3%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 51 578,1 mln zł (+5,4%),

wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 372,5 mln zł (+0,5%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 496,5 mln zł (+0,6%),

wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,3 mln zł (+5,6%)” – czytamy w komunikacie.

Na koniec II kwartału 2020 r. udziały zadłużenia poszczególnych podsektorów w PDP wyniosły:

podsektor rządowy: 92,4% (wzrost o 0,3 pkt proc. w II kw.),

podsektor samorządowy: 7,6% (spadek o 0,3 pkt proc. II kw.), w tym udział JST: 7,1%,

podsektor ubezpieczeń społecznych: 0,01% (bez zmian).

„Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 920,9 mln zł,

emisje obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o wartości 42 649,5 mln zł,

emisje obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na sfinansowanie tarczy finansowej o wartości 62 000 mln zł,

wzrost stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych (SPW) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (+1 803 mln zł), co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2 824,7 mln zł” – czytamy dalej.

Na koniec II kwartału 2020 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 825,5 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z I kwartałem o 80,9 mld zł (+10,9%). Natomiast dług zagraniczny spadł w II kwartale 2020 r. o 29,1 mld zł (-9,7%) do poziomu 271,8 mld zł, co było głównie spowodowane spadkiem długu zagranicznego SP w wyniku:

obniżenia długu nominowanego w EUR (-5,2 mld euro),

umocnienia złotego – spadek długu z tego tytułu w II kwartale 2020 r. wyniósł 6 mld zł, podano także.

„Na koniec II kwartału 2020 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 24,8%, co oznaczało spadek o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 2,9 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Był to najniższy poziom od III kwartału 2008 r. Spadek udziału długu zagranicznego był głównie wynikiem wysokiej dynamiki wzrostu długu krajowego oraz spadku długu SP nominowanego w walutach obcych” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews