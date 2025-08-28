Przyjęty dziś przez rząd wstępny projekt ustawy budżetowej na 2026 rok zakłada, że relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) wyniesie 60,4% na koniec 2025 r. i 66,8% na koniec 2026 r., podało Ministerstwo Finansów.

Uwzględniając limit deficytu zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, przewidywana relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 48,9% w 2025 r., a następnie wzrośnie do 53,8% w 2026 r., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych, podano.

„Przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 60,4% na koniec 2025 r. i 66,8% na koniec 2026 r. Kształtowanie się długu publicznego w latach 2025-2026 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, w szczególności związanych z realizacją części pożyczkowych KPO (w tym 2,8% PKB w 2026 r.) oraz nakładów na obronność” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews