W ramach ustaw podpisanych przez Prezydenta RP, rozporządzeń, okólników czy wytycznych (część pozalegislacyjna) weszło w życie 90 postulatów deregulacyjnych, podała SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski. Bieżący raport wdrożeń legislacyjnych zgłoszonych postulatów deregulacyjnych wskazuje, że 65 postulatów przyjęło formę ustawy i zostało podpisanych przez Prezydenta RP.

Ponadto 25 postulatów zrealizowano w inny sposób, np. przez wydanie aktów wykonawczych czy wytycznych. 150 postulatów zostało zaakceptowanych przez Radę Ministrów. 48 postulatów znajduje się obecnie w Parlamencie na różnych etapach prac legislacyjnych, podano.

„Do Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) wpisano 11 nowych postulatów – w tym bardzo ważny postulat 1216 dotyczący Kasowego PIT dla szerszego grona przedsiębiorców. Dotyczy on podwyższenia z kwoty 1 mln zł do kwoty 2 mln zł limitu przychodów warunkującego możliwość wyboru kasowej metody ustalania przychodów i kosztów (tzw. Kasowy PIT, DER88)” – czytamy w komunikacie.

Dotychczasowa statystyka postulatów deregulacyjnych:

500 opublikowanych,

350 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu I,

137 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu II (do rozpatrzenia przez RZD we wrześniu 2025),

487 łącznie przekazanych stronie rządowej w ramach Fazy 1.0 (100-dniowy Sprint),

286 zaakceptowanych przez Rządowy Zespół ds. Deregulacji,

150 zaakceptowanych przez Radę Ministrów,

65 podpisanych przez Prezydenta RP,

25 zrealizowanych w inny sposób,

11 w trakcie realizacji pozalegislacyjnej.

W procesie legislacyjnym:

48 procedowanych w Parlamencie,

11 nowych wpisanych do RCL (rządowe Centrum Legislacyjne),

5 nowych przyjętych przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu,

10 nowych wpisanych do WPL (Wykazu Prac Legislacyjnych).

Rządowy Zespół ds. Deregulacji został powołany na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 5 marca 2025 roku. Jego celem jest koordynacja zmian w przepisach na rzecz ułatwienie codziennego życia obywateli i przedsiębiorców w Polsce.

Źródło: ISBnews