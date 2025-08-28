Prognozowane w przyjętym dziś wstępnym projekcie przyszłorocznego budżetu dochody podatkowe zaplanowano na 2026 r. na poziomie 579,9 mld zł, co oznacza wzrost o 43,6 mld zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r., podało Ministerstwo Finansów.

„CIT – Wpływy z tego podatku prognozuje się na kwotę 80,4 mld zł. Prognoza uwzględnia efekty planowanego podwyższenia stawki podatku dla sektora bankowego” – czytamy w komunikacie.

Prognozowane wpływy z podatku VAT ujęto w kwocie 341,5 mld zł.

„W prognozie podatku VAT uwzględniono m.in.:

– nominalny wzrost spożycia prywatnego o 6,4%,

– zmiany systemowe w 2026, w tym:

* podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku z 200 tys. zł na 240 tys. zł,

* wejście w życie KSeF – obejmuje czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G), z wyłączeniem faktur wystawianych na rzecz konsumentów (B2C). To kolejne rozwiązanie uzupełniające w stosunku do już wprowadzonych narzędzi, tj.: JPK_VAT z deklaracją czy kas online” – czytamy dalej.

Prognozowana kwota dochodów z PIT dla budżetu państwa na 2026 r. wynosi 32 mld zł.

„Istotne znaczenie, oprócz środowiska makroekonomicznego, będzie miał wzrost dochodów JST z tytułu udziału w dochodach z PIT ze 174,1 mld zł w 2025 r. do 193,8 mld zł (wzrost o 11,4% r/r). Wpływ na dochody podatkowe będzie miała również reforma wprowadzająca nowy instrument oszczędnościowo-inwestycyjny Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI), który będzie stanowił alternatywę dla obecnie obowiązującego sposobu opodatkowania dochodów z aktywów finansowych” – napisano też w informacji.

Wpływy z podatku akcyzowego zaplanowano na 103,3 mld zł. Wpływ na te dochody będzie miało podwyższenie o 15% stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie, podano także.

„Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy na: papierosy o 20%, tytoń do palenia o 30%, wyroby nowatorskie o 20% (w porównaniu z poziomem stawek z 2025 r.). Podwyższone zostaną stawki akcyzy na cygara i cygaretki o 20% oraz na płyn do papierosów elektronicznych o 50% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 r.” – wymieniono w materiale.

Na dochody z podatku akcyzowego w 2026 r. będą miały wpływ również zmiany wprowadzające od 1 sierpnia 2025 r. opodatkowanie nowych wyrobów akcyzowych wpisanych do mapy drogowej, w perspektywie do 2027 r. Dodatkowo w 2026 r. na poziom dochodów budżetu państwa będą oddziaływały zmiany wprowadzające od 1 lipca 2025 r. opodatkowanie urządzeń do waporyzacji oraz zestawów części do urządzeń do waporyzacji, jak również podwyższoną stawkę dla płynu do papierosów elektronicznych zawartego w jednorazowych papierosach elektronicznych, wskazał też resort.

Źródło: ISBnews