W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd podwyższył planowane wykonanie dochodów z podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) w br. do 7,13 mld zł z 6,44 mld zł oraz zaplanował dochody z tego tytułu w wysokości 7,59 mld zł w 2026 r.

„Dochody budżetu państwa w 2026 r. prognozowane są na poziomie 7 590 000 tys. zł (przewidywane wykonanie za 2025 r. to ok. 7 130 000 tys. zł). Prognozowana wysokość dochodów zakłada realizację średniego tempa wzrostu składowych tego podatku na poziomie ok. 6,5%. Prognoza została opracowana na podstawie analizy danych historycznych w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak podał wcześniej resort finansów, w I poł. br. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 3,49 mln zł. Oznacza to wykonanie rocznego planu dochodów z tego źródła w 50,5%.

Źródło: ISBnews