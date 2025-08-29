W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd podwyższył planowane wykonanie dochodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin do 4,36 mld zł z 4,03 mld zł oraz zaplanował dochody z tego tytułu w wysokości 3,2 mld zł w 2026 r.

„Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2026 r. prognozowane są na poziomie 3 200 000 tys. zł. Prognoza wpływów budżetowych z podatku od wydobycia niektórych kopalin uwzględnia następujące czynniki wpływające na wysokość zrealizowanych dochodów, tj. wolumen wydobycia w kraju, notowania miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, ceny ropy naftowej ustalane przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz kurs walutowy dolara amerykańskiego” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Prognoza uwzględnia również zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, zaznaczono.

Jak podał wcześniej resort finansów, w I poł. br. dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 2,18 mld zł, co oznacza realizację 62,2% rocznego planu.

Źródło: ISBnews