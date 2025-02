Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 9,8% r/r (tj. o ok. 3,1 mld zł) i wyniosły 34,2 mld zł po styczniu br., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT w tym czasie spadły o 159% r/r (tj. o ok. 18 mld zł) do 6,7 mld zł, zaś z podatku CIT były wyższe o 19,7% r/r (tj. ok. 1 mld zł) i wyniosły 6 mld zł.

„Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 43,2 mld zł i były niższe o ok. 13,2 mld zł (tj. 23,4%) w stosunku do stycznia 2024 r., w tym:

* dochody z podatku VAT wyniosły 34,2 mld zł i były wyższe o ok. 3,1 mld zł (tj. 9,8%) w stosunku do stycznia 2024 r.,

* dochody z podatku akcyzowego wyniosły 7,8 mld zł i były wyższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 7,4%) w stosunku do stycznia 2024 r.,

* dochody z podatku PIT wyniosły – 6,7 mld zł i były niższe o ok. 18 mld zł (tj. 159%) w stosunku do stycznia 2024 r.,

* dochody z podatku CIT wyniosły 6 mld zł i były wyższe o ok. 1 mld zł (tj. 19,7%) w stosunku do stycznia 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały jednostek samorządu terytorialnego w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami, zastrzegł resort.

„Ponadto, w przypadku PIT, jst zostały przypisane w styczniu dwie raty, jedna wypłacona w grudniu 2024 r. stanowiąca dochody jst w 2025 r. oraz kolejna wypłacona już w styczniu 2025 r. Ostatecznie udziały jst w PIT w styczniu 2025 r. wyniosły 26,7 mld zł wobec 6,1 mld zł w roku poprzednim. Dla CIT udziały jst wyniosły 2,3 mld zł w styczniu 2025 r. wobec 2,2 mld zł w styczniu 2024 r.” – czytamy dalej.

„W przypadku dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego należy pamiętać o zmianach wchodzących w życie od 2025 r. Od 1 stycznia 2025 r. o 5% wzrosła akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Dla wyrobów tytoniowych i nowatorskich dotychczasowe stawki akcyzy obowiązują do końca lutego 2025 r.” – napisano także.

Po styczniu 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 4,1 mld zł i było niższe o ok. 1 mld zł (tj. 19,6%) w stosunku do wykonania po styczniu 2024 r.

Źródło: ISBnews