Dodatkowy koszt poniesiony na zakup paliw przez kierowców indywidualnych i firmy, a także przez budżet państwa od momentu wybuchu wojny w Iranie 28 lutego do połowy maja wyniósł ok. 10 mld zł, wynika z szacunków Fundacji Instrat.

„Średnia cena paliw w lutym wynosiła 5,75 zł za litr benzyny i 5,98 zł za litr oleju napędowego. Średnio od momentu wprowadzenia programu CPN było to odpowiednio 6,17 zł i 7,16 zł. To oznacza, że średnia cena litra paliwa dla kierowcy osobówki wzrosła o 42 grosze, a dla firmy transportowej o 1,77 zł, bo tu w grę wchodzi jedynie obniżka akcyzy. To oznacza, że transport bardzo mocno bierze na siebie te wzrosty” – powiedział kierownik programu energia i klimat Fundacji Instrat Michał Grabka podczas konferencji „20 milionów sesji ładowania w Polsce – na drodze ku 200 milionom”, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM).

Według niego, odczuwalne koszty dla firm transportowych wykorzystujących diesla wzrosły nawet pięciokrotnie bardziej niż dla kierowców indywidualnych.

„Z naszych wyliczeń wynika, że w okresie obowiązywania programu CPN, czyli od 31 marca, dodatkowy koszt paliw dla kierowców indywidualnych i firm wyniósł ok. 5,5 mld zł, a przed wprowadzeniem programu, czyli od 28 lutego do końca marca – ok. 2,5 mld zł. Z kolei dodatkowy koszt dla budżetu państwa to 2-2,5 mld zł. Łącznie to zatem ok. 10 mld zł” – dodał Grabka.

W celu przygotowania się na poziomie kraju na podobne szoki w przyszłości, Fundacja Instrat postuluje wprowadzenie tzw. social leasingu aut elektrycznych z ratą do 450 zł miesięcznie, obniżenie VAT na ładowanie pojazdów elektrycznych do 8%, a także preferencyjne stawki na bilety kolejowe i na komunikację miejską.

Źródło: ISBnews