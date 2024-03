P.o. dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (CRPK) Mateusz Dzieduszycki podjął decyzję o udzieleniu dofinansowań na rzecz 20 posmiotów w ramach „Programu Wsparcia Gier Wideo”, podało Centrum.

Dofinansowanie otrzymają następujące spółki:

Yaza Games – 305 414 zł (zadanie: Stworzenie prototypu gry symulacyjnej typu casual, osadzonej w unikalnym dla gatunku świecie średniowiecznych manuskryptów)

Draw Distance – 280 000 zł (zadanie: Opracowanie prototypu gry z gatunku visual-novel z akcją osadzoną w Krakowie)

Kings Pleasure – 280 000 zł (zadanie: Realizacja grywalnego prototypu, dokumentacji projektowej rozgrywki epizodycznej, oraz projekt nagrania live-action do gry Projektu Demon Ruchu)

Fool’s Theory – 280 000 zł (zadanie: Prototyp narracyjnej gry akcji „Podzielone Miasto” z proceduralnym przetwarzaniem zawartości animacyjnej)

Covenant.dev – 280 000 zł (zadanie: Prototyp projektu o nazwie kodowej VELES)

Space Fox Games – 280 800 zł (zadanie: Prototyp gry kulturowej „Noc Dziadów”)

Jujubee – 261 678 zł (zadanie: Stworzenie prototypu gry strategicznej o kulturze i historii Słowian)

Fixer Group – 138 567 zł (zadanie: Stworzenie wersji alfa gry „Martial Law: Wiosna Nasza”)

iNformers KCE Karwatka – 287 280 zł (zadanie: Stworzenie prototypu unikatowej gry nawiązującej do mitologii i legend)

RedDeer.Games – 280 000 zł (zadanie: „Stories from the Warcity”)

Different Tales – 280 000 zł (zadanie: Rozwój w fazie „prototypowej” powieści wizualnej (visual novel) „Werewolf: The Apocalypse – Purgatory”. Prace sfinalizowane vertical slice projektu)

Act Zero – 161 096 zł (zadanie: Venus Rave (cross-gatunkowy Sci-Fi RPG mieszający elementy gier Point&Click, Puzzle oraz Interactive Fiction): prototyp w formie dema gry)

A2 Softworks – 159 600 zł (zadanie: Prototyp rozgrywki gry o tytule „Powiernik Tajemnic”)

Crunching Koalas – 280 000 zł (zadanie: Projekt PA)

Nawia Games – 256 320 zł (zadanie: „Cylinder van Troffa” – Prototyp Grywalny)

Home-based Studio – 108 822 zł (zadanie: „Art Master: Origins” – coloring book (nazwa robocza))

Acram Digital – 280 000 zł (zadanie: Realizacja prototypu gry kryptonim „GOLD”)

Serious Sim – 278 600 zł (zadanie: Stworzenie prototypu w ujęciu pionowego wycinka dla gry wideo o roboczym tytule „Olsztyn: Puszcza”)

Sleepwalking Potatoes – 246 056 zł (zadanie: Prototyp gry przygodowej fantasy o inicjałach LF)

Buckshot Software – 274 910 zł (zadanie: Stworzenie prototypu gry z gatunku vehicular action adventure).

Źródło: ISBnews