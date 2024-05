Dopłatą z Funduszu Przewozów Autobusowych zostało objętych 7 380 linii komunikacyjnych w 2024 r. Łączna wnioskowana kwota dopłaty z Funduszu wynosi ponad 928 mln zł, poinformował wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz.

„Obecnie w 2024 r. objętych dopłatą z Funduszu zostało 7 380 linii komunikacyjnych. Jest to wzrost do roku ub. o prawie 13%. Łączna wnioskowana kwota dopłaty z Funduszu wynosi ponad 928 mln zł. Praca eksploatacyjna na liniach objętych dopłatą wynosi blisko 312 mln wozokilometrów. I tu jest wzrost o ponad 27% w stosunku do roku 2023” – powiedział Gancarz na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Podał, że w związku z rosnącym zainteresowaniem od 2024 r. zwiększono budżet Funduszu z 800 mln zł do 1 mld zł.

Fundusz został utworzony dla wsparcia JST w realizowaniu usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w środowisku pozamiejskim. Organizatorzy transportu mogą otrzymać dopłaty w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra.

