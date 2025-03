Druga transza dokapitalizowania – w formie 1,9 mld zł obligacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów – pozwoli na kontynuację kluczowych projektów inwestycyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), podała spółka. Dotyczą one w szczególności podprogramów: lotniskowego, kolejowego, nieruchomości i rozwoju otoczenia oraz inwestycji rozwojowych.

„1,9 mld zł to kwota, o jaką powiększony został kapitał zakładowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dokapitalizowanie spółki odpowiedzialnej za budowę Lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości, to uzupełnienie transzy z grudnia 2024 roku, kiedy to decyzją premiera Donalda Tuska przekazane zostały środki w wysokości 3,5 mld zł. Nowe fundusze posłużą realizacji bieżących zadań wynikających z planu inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego CPK na lata 2024-2032.Druga transza dokapitalizowania CPK pozwoli na kontynuację kluczowych projektów inwestycyjnych spółki. Dotyczą one w szczególności podprogramów: lotniskowego, kolejowego, nieruchomości i rozwoju otoczenia oraz inwestycji rozwojowych” – czytamy w komunikacie.

„CPK jako spółka celowa realizuje ustawowe zadania inwestycyjne, które wymagają nakładów z budżetu państwa. Bez przekazanych środków ich wykonanie nie byłoby możliwe. Tym samym pokazujemy, że program CPK jest realizowany, a kluczowe inwestycje infrastrukturalne jak nowe lotnisko czy szybka kolej powstaną” – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, cytowany w materiale.

Ministerstwo Finansów podało wcześniej dziś, że wyemitowało i przekazało obligacje skarbowe o łącznej wartości nominalnej 1 900 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki CPK.

„Niebawem rozstrzygniemy postępowanie na drążenie tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi, finalizujemy wykup gruntów pod lotnisko, a także rozpoczniemy analogiczne wykupy dla nieruchomości położonych na trasie linii KDP Warszawa – CPK – Łódź. Przygotowujemy się również do ogłoszenia przetargów na realizację prac budowlanych dla lotniska, a to tylko niewielka część realizowanych przez spółkę bieżących prac, które wymagają zapewnienia finansowania” – zapowiedział prezes spółki CPK Filip Czernicki.

Przekazane środki finansowe pozwolą spółce m.in. na dostosowanie dokumentacji projektowej dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego do nowych prognoz ruchu opracowanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA). Kontynuowane będą prace przygotowawcze do budowy portu lotniczego w tym m.in. zakup i uruchomienie systemu transportu bagażu (BHS) oraz zapewnienie zasilania docelowego lotniska. Dzięki dokapitalizowaniu możliwe będzie dalsze nabywanie nieruchomości pod lotnisko, strefę Cargo i Airport City, a także realizacja infrastruktury drogowej, w tym korytarzy transportowych na czas budowy portu, wymieniono w komunikacie.

„W obszarze inwestycji kolejowych, środki z drugiej transzy dokapitalizowania zostaną głównie przeznaczone na zadania związane z realizacją kluczowego projektu CPK linii 'Y’, która połączy w standardzie KDP Warszawę, Lotnisko CPK i Łódź oraz Wrocław i Poznań. Pozwolą m.in. na sfinansowanie prac projektowych, pozyskanie uzgodnień, nabycie nieruchomości na potrzeby budowy linii kolejowych na linii 'Y’. Dodatkowo przekazane fundusze umożliwią rozpoczęcie prac przygotowawczych na odcinku Warszawa – Łódź oraz budowę podstacji trakcyjnych zapewniających zasilanie 2×25 kV dla KDP, w tym uzyskanie warunków przyłączenia i zawarcie umów” – czytamy dalej.

Środki przeznaczone zostaną także na roboty budowlane tunelu KDP w Łodzi m.in. finalizację prac przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury, kontynuację budowy komór dla tarczy TBM: startowej na Retkini i odbiorczej w okolicach dworca Łódź Fabryczna oraz na samo drążenie i budowę łódzkiego tunelu, którego przetarg jest w fazie zaawansowanej analizy ofert, podano także w informacji.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews