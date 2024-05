Drugi, ambitny scenariusz „Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r. (tzw. WAM) będzie gotowy na przełomie czerwca i lipca br., potwierdziła wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Na początku marca resort informował, że przygotował wstępną wersję aktualizacji „Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu” (KPEiK), którą przekazał do Komisji Europejskiej.

Docelowy dokument KPEiK ma zawierać dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM).

„Nad drugim projektem i nad drugim planem, bardziej ambitnym, ale i bardziej konkurencyjnym, pracujemy teraz z celem ukończenia go dokładnie zgodnie z terminami Komisji Europejskiej i rozporządzenia europejskiego, które nas obowiązuje – czyli na przełomie czerwca i lipca tego roku” – powiedziała Zielińska, odpowiadając na pytania w Sejmie.

Resort zapowiadał na początku marca br., że docelowy dokument zawierający dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM), zostanie przedstawiony do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych i następnie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 2024 r.

W scenariuszu bazowym Polska deklaruje m.in. osiągnięcie do 2030 r. 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Prognozy dotyczące całej gospodarki wskazują, że Polska może osiągnąć redukcję gazów cieplarnianych o 35% w 2030 r. (do poziomu ok. 288 mln t ekw. CO2) w stosunku do 1990 r. (szacunki nie mają charakteru celu).

Źródło: ISBnews