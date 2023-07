Warunkiem obniżki stóp procentowych jest utrzymanie się trwałości trendu spadku inflacji konsumenckiej oraz osiągnięcie przez CPI jednocyfrowego poziomu, oceniła członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Iwona Duda.

„Rynek od dłuższego czasu dyskutuje na temat obniżek stóp procentowych, natomiast w tej chwili, […] kiedy nastąpią obniżki, w jakiej skali, w jakim tempie – musi zaistnieć wiele warunków koniecznych, by Rada podjęła taką decyzję. Z mojego punktu widzenia, na pewno będzie ważne to, czy spadek inflacji następuje w sposób trwały, jakie jest tempo tego spadku, czy dochodzimy do jednocyfrowej inflacji. W tej chwili będziemy obserwowali, jak napływają dane z gospodarki, wtedy będziemy podejmować decyzje” – powiedziała Duda w telewizji „W Polsce”.

W ub. tygodniu prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński ogłosił, że Rada podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych.

Prezes NBP ocenił, że obniżka stóp procentowych w skali „typu 0,25 pkt proc.” jest możliwa na następnym decyzyjnym posiedzeniu RPP we wrześniu, przy założeniu jednocyfrowej inflacji i 90-procentowej pewności jej dalszego spadku.

W sierpniu br. RPP odbędzie jednodniowe, niedecyzyjne posiedzenie.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 11,5% w ujęciu rocznym w czerwcu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w czerwcu. Jutro – 14 lipca – GUS opublikuje drugi szacunek tych danych.

Źródło: ISBnews