Dynamika wzrostu zakażeń koronawirusem w ostatnim tygodniu stopniowo spada; w dwóch województwach, gdzie notowano największą liczbę zakażeń: w woj. lubelskim i podlaskim zanotowano spadek liczby nowych przypadków tydzień do tygodnia o ponad 10%, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił też, że z danych wynika, iż odporność na COVID-19 w wyniku szczepień i przechorowania wirusa uzyskało 75% społeczeństwa.

„Ostatnie wyniki pokazują, że przede wszystkim dynamika wzrostu zakażeń stopniowo spada, ona spada w skali całego kraju, ale przede wszystkim widzimy wyraźnie w ogóle mamy do czynienia ze spadkiem w dwóch województwach, które do tej pory najgorzej odczuwały te intensywność czy dolegliwość IV fali, mówię tutaj o województwie lubelskim i województwie podlaskim” – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej w Poznaniu.

„W obu tych województwach patrząc tydzień do tygodnia mamy ponad 10-proc. spadek liczby nowych zakażeń, co pokazuje, że apogeum tej fali w tych dwóch regionach już zostało za nami w czasie” – dodał.

Podkreślił, że sytuacja w tych dwóch województwach pokazuje jak prawdopodobnie będzie wyglądał przebieg IV fali w całym kraju.

„W tej chwili mamy dwa scenariusze w zależności od tego, czy sprawy będą się działy zgodnie z tym, jak przebiegała druga bądź trzecia fala. Ten scenariusz pierwszy mówi o tym, że apogeum będzie mniej więcej w ciągu najbliższych dwóch, a w zasadzie półtora tygodnia. […] I to jest scenariusz, który przyjmuje analogię do przebiegu drugiej fali, czyli tej fali, która miała miejsce rok temu. […] Tutaj apogeum możemy mieć w kraju na poziomie 25 -27 tys. […] Drugi scenariusz jest taki, że ta fala będzie jednak dłużej wznosiła się, to jest analogia do trzeciej fali, czyli tej fali wiosennej. […] Ten szczyt przewidujemy, że pojawiłby się dopiero w okolicach pierwszej połowy grudnia i wtedy też oczywiście będzie wyższy poziom zakażeń, przekraczający 30 tys., a nawet dobijający do okolic 35 tys. ” – podkreślił Niedzielski.

„Patrząc na te dwa scenariusze, mamy w tej chwili […] taką ocenę, że ten pierwszy scenariusz jest znacznie bardziej prawdopodobny, bo widzimy wyraźne spadki dynamiki [wzrostu zachorowań] w skali całego kraju” – dodał.

Poinformował, że w chwili obecnej 75% populacji jest „przynajmniej w jakiejś formie” odporna na koronawirusa (przy czym 60% dorosłych Polaków jest zaszczepionych, a znaczna część osób przechorowała COVID-19).

Niedzielski zapowiedział, że w ciągu tygodnia powinna zapaść rekomendacja Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie dopuszczenia szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech także dla 5-11 latków (obecnie szczepione mogą być dzieci od 12. roku życia). Podał, że te szczepionki zostały już zakontraktowane i pierwsze dostawy są spodziewane w połowie grudnia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że odnotowano 24 882 nowe przypadki zakażenia, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych z województw: mazowieckiego (5109), śląskiego (2529), wielkopolskiego (1919), lubelskiego (1895), małopolskiego (1534), dolnośląskiego (1505), łódzkiego (1384), kujawsko-pomorskiego (1360), pomorskiego (1357), zachodniopomorskiego (1299), podkarpackiego (1176), warmińsko-mazurskiego (910), podlaskiego (888), opolskiego (707), lubuskiego (628), świętokrzyskiego (487).

Źródło: ISBnews