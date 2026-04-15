Dyskonty w Polsce mają jeszcze potencjał do wzrostu produktywności i efektywności w porównaniu z innymi sieciami europejskimi, ocenili ekonomiści z ośrodka badawczego GRAPE (Group for Research in APplied Economics). Opierając się na danych z sieci Biedronka, wskazali w raporcie, że Biedronka i inne dyskonty w Polsce odgrywają istotną rolę w ograniczaniu tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych w naszym kraju.

Z raportu GRAPE nt. wpływu sieci Biedronka na polską gospodarkę i na procesy w sektorze detalicznym w ciągu ostatnich 30 lat wynika, że skala i efektywność działania jednego przedsiębiorstwa mogą oddziaływać na funkcjonowanie całego rynku, a jednym z najbardziej widocznych efektów tego wpływu są ceny.

„Sektor retail w Polsce ma jeszcze cały czas potencjał do doganiania innych w Europie i przestrzeń do wzrostu produktywności tzn. że najlepsze polskie firmy retailowe mają jeszcze daleko do produktywności firm UE. Jest jeszcze przestrzeń, żeby ich produktywność się poprawiała” -powiedziała współautorka badania GRAPE Joanna Tyrowicz na konferencji prasowej.

„Polem do poprawy produktywności jest m.in. optymalizacja łańcuchów produkcyjnych i łańcuchów dostaw” – dodał członek rady naukowej GRAPE Marcin Kacperczyk.

Drugi ze współautorów raportu, Łukasz Rachel, przekazał zaś, że w latach 2015-2024 ceny żywności w Biedronce rosły łącznie o 25 pkt proc. wolniej niż w reszcie gospodarki, co oznacza, że roczna dynamika tych cen była niższa o około 0,6 pkt proc. Dzięki efektywnemu zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz silnej pozycji negocjacyjnej sieć przekłada swoją skalę na niższe ceny dla konsumentów, jednocześnie wpływając na strategie cenowego całego rynku.

„Ceny żywności w Polsce pozostają niższe niż w innych krajach UE, nawet w naszym regionie. Częściowo może być to związane z dużym sektorem rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Polsce, ale badanie na danych Biedronki pokazało, że trzymanie cen w ryzach przez tę sieć namacalnie obniża inflację cen żywności w Polsce” – dodała Tyrowicz.

„Gdyby nie było Biedronki, to poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych mógłby być nieco wyższy, jednak ta przestrzeń zostałaby zapełniona przez inne dyskonty, których w Polsce jest 14 tys., z czego niemal 4 tys. to Biedronki” – ocenił Rachel.

Według raportu ceny w Biedronce – uwzględniające promocje i sprzedaż produktów marek własnych – rosły wolniej niż średni wskaźnik cen żywności publikowany przez GUS. W raporcie podano też, że Biedronka zapłaciła ok. 7,2 mld zł podatku CIT w latach 2021-2024, co czyni ją jednym z największych podatników w Polsce.

GRAPE jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem badawczym.

Na koniec grudnia 2025 r. sieć Biedronka w Polsce liczyła 3882 placówki wobec 3730 placówek w 2024 r. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,79 mln m2 na koniec grudnia 2025 r. wobec 2,67 mln m2 na koniec grudnia 2024 r.

Źródło: ISBnews