Polska żywność, która ceniona jest na rynkach całego świata, obchodzi dziś swoje święto, podała Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Nasz kraj jest największym producentem jabłek i drobiu w Unii, zajmuje czołowe pozycje w produkcji nabiału, serów i mleka, a także plasuje się wysoko w kategorii wieprzowiny, słodyczy i wyrobów piekarniczych.

„Polska żywność wyróżnia się nie tylko smakiem, ale także wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Polska kuchnia to coś więcej niż tradycja – to także dynamicznie rozwijająca się branża rolno-spożywcza, która z powodzeniem konkuruje na rynkach międzynarodowych. Od lat cieszy się rosnącą popularnością także m.in. w Azji. Polskie produkty są doceniane w Wietnamie, Korei czy Chinach – za ich naturalny skład, wyjątkowe walory degustacyjne i tradycyjne receptury. To dowód, że polska żywność może być naszą najlepszą wizytówką na świecie” – powiedziała prezes Centrum Promocji KIG Bożena Wróblewska, cytowana w komunikacie.

Polska należy do grona największych producentów żywności w Unii Europejskiej. W 2024 roku zajęła piąte miejsce wśród państw UE pod względem wartości produkcji rolno-spożywczej, odpowiadając za około 8% unijnego rynku. Nasz kraj jest największym producentem jabłek i drobiu w Unii, zajmuje czołowe pozycje w produkcji nabiału, serów i mleka, a także plasuje się wysoko w kategorii wieprzowiny, słodyczy i wyrobów piekarniczych. Silną pozycję zajmuje również w eksporcie warzyw – zwłaszcza kapusty, marchwi, cebuli i pieczarek – oraz owoców miękkich, takich jak borówki, maliny i truskawki, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej rozpoznawalne na rynkach światowych, podkreślono.

Rok 2024 potwierdził siłę polskiej żywności w eksporcie. Wartość sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych osiągnęła 53,5 mld euro, co oznacza wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2023. Udział żywności w całkowitym eksporcie Polski wzrósł do około 15%, co czyni ten sektor jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Najwięcej towarów trafiło na rynek Unii Europejskiej – 71% całości, czyli 36,4 mld euro. Największymi odbiorcami były Niemcy, gdzie wartość eksportu wyniosła 13,6 mld euro, a także Czechy i Francja. Wśród rynków pozaunijnych na pierwszym miejscu znalazła się Wielka Brytania z wynikiem 2,8 mld euro, a następnie Stany Zjednoczone i Ukraina. Warto odnotować także dynamiczny wzrost sprzedaży do Turcji i Szwajcarii, co potwierdza rosnące zainteresowanie polską ofertą poza UE.

„Dzień Polskiej Żywności przypomina, że nasze produkty to nie tylko element tradycji i codziennej diety, ale także motor napędowy gospodarki. Polska żywność staje się dziś synonimem jakości, różnorodności i innowacyjności, a jej znaczenie w globalnym handlu systematycznie rośnie, umacniając wizerunek Polski jako jednego z najważniejszych producentów żywności w Europie i na świecie” – zakończono.

Źródło: ISBnews