Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 149 828 a łącznie wykonano ich 4 893 320, podało Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 25 998.

Do Polski dostarczono dotychczas 5 728 100 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 4 904 750, a 5 879 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 5 034, podano także.

Ministerstwo poinformowało dziś również, że odnotowano 25 998 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

„Mamy 25 998 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (4219), śląskiego (3728), wielkopolskiego (2643), dolnośląskiego (2144), małopolskiego (1914), pomorskiego (1604), kujawsko – pomorskiego (1567), łódzkiego (1360), podkarpackiego (1334), warmińsko – mazurskiego (1002), zachodniopomorskiego (899), lubelskiego (834), lubuskiego (747), świętokrzyskiego (576), opolskiego (564), podlaskiego (473). 390 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 2 010 244 osoby. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 620 272.

W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 86,1 tys. testów na koronawirusa, łączna liczba przebadanych próbek wyniosła ponad 11,03 mln, podał też resort.

Według danych MZ na dzisiaj rano, 383 721 osób było objętych kwarantanną. Hospitalizowanych było 22 567 osób (na 31 636 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 2 245 respiratorów (na 3 071 dostępnych w szpitalach).

Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia. Zamknięte będą hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników ma odbywać się w trybie zdalnym.

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem tych, którzy mają negatywny wynik testu na koronawirusa).

