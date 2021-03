Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 151 148, a łącznie wykonano ich już 3 619 316, podało Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 15 250.

Do Polski dostarczono dotychczas 4 466 360 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 4 215 410, a 4 932 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 3 872, podano także.

Ministerstwo poinformowało dziś również, że odnotowano 15 250 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

„Mamy 15 698 nowych i potwierdzonych przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2563), śląskiego (1620), pomorskiego (1337), wielkopolskiego (1251), dolnośląskiego (1174), kujawsko-pomorskie (1049), małopolskiego (953), podkarpackiego (941), warmińsko-mazurskiego (831), łódzkiego (793), lubuskiego (490), lubelskiego (477), zachodniopomorskiego (476), podlaskiego (438), świętokrzyskiego (381), opolskiego (266). 210 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 750 659 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 448 619.

W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 62,8 tys. testów na koronawirusa, łączna liczba przebadanych próbek wyniosła ponad 10 mln, podał też resort.

Według danych MZ na dzisiaj rano, 216 011 osób było objętych kwarantanną. Hospitalizowanych było 15 992 osoby (na 26 387 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 1 650 respiratorów (na 2 607 dostępnych w szpitalach).

Od paru miesięcy w kraju obowiązywały dodatkowe obostrzenia. Teraz następuje stopniowe, warunkowe ich luzowanie. Od 18 stycznia do szkół wrócili uczniowie klas I-III.

1 lutego otwarte zostały sklepy w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarte są także galerie sztuki i muzea. Dwa tygodnie temu poluzowane zostały restrykcje wobec branży hotelarskiej, kulturalnej i sportowej. Otwarte zostały hotele, miejsca noclegowe, a także kina i teatry, filharmonie i opery przy zachowaniu 50% wolnych miejsc. Dopuszczalna jest aktywność na otwartej przestrzeni: na boiskach, kortach tenisowych, stokach, a także basenach. Od ub. soboty natomiast dodatkowe obostrzenia przywrócono w województwie warmińsko-mazurskim.

W tym i w najbliższym tygodniu nauka ma odbywać się w dotychczasowym trybie (dla klas I-III stacjonarnie, dla pozostałych roczników szkoły podstawowej, szkół zawodowych, średnich i wyższych – co do zasady zdalnie). Dotyczy to całego kraju, prócz woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie nauka ma odbywać się wyłącznie zdalnie.

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem tych, którzy mają negatywny wynik testu na koronawirusa).

