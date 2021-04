Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 183 199, a łącznie wykonano ich 6 370 976, podało Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 35 251.

Do Polski dostarczono dotychczas 7 762 460 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 6 671 660, a 6 910 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

Ministerstwo poinformowało dziś również, że odnotowano 35 251 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

„Mamy 35 251 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (5997), mazowieckiego (4806), wielkopolskiego (4056), dolnośląskiego (3309), małopolskiego (3067), łódzkiego (2121), pomorskiego (1873), kujawsko-pomorskiego (1791), podkarpackiego (1470), lubelskiego (1314), zachodniopomorskiego (1074), warmińsko-mazurskiego (935), świętokrzyskiego (900), lubuskiego (815), opolskiego (807), podlaskiego (508). 408 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 2 356 970 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 882 179.

W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 109,4 tys. testów na koronawirusa, łączna liczba przebadanych próbek wyniosła ponad 12,1 mln, podał też resort.

Według danych MZ na dzisiaj rano, 468 310 osób było objętych kwarantanną. Hospitalizowanych było 31 811 osób (na 41 272 łóżka dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 3 143 respiratorów (na 4 013 dostępnych w szpitalach).

Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Od soboty na dwa tygodnie ograniczona została dodatkowo liczba osób placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 m2, zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem podróżnych ze strefy Schengen, którzy przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie później niż 48 godzin).

