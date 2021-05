Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 403 398, a łącznie wykonano ich 13 034 348, podało Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 6 047.

Do Polski dostarczono dotychczas 15 632 600 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 14 478 060, a 12 710 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 7 358.

Ministerstwo poinformowało dziś również, że odnotowano 6 047 nowych przypadków zakażenia, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

„Mamy 6 047 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (777), śląskiego (765), mazowieckiego (697), dolnośląskiego (572), łódzkiego (528), pomorskiego (383), małopolskiego (382), lubelskiego (317), zachodniopomorskiego (317), kujawsko-pomorskiego (308), opolskiego (205), lubuskiego (175), podkarpackiego (154), warmińsko-mazurskiego (152), podlaskiego (128), świętokrzyskiego (124). 63 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 2 824 425 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 2 555 059.

W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 65,7 tys. testów na koronawirusa, łączna liczba przebadanych próbek wyniosła ponad 14,6 mln, podał też resort.

Według danych MZ na dzisiaj rano, 142 253 osoby były objęte kwarantanną. Hospitalizowanych było 18 116 osób (na 38 530 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 2 296 respiratorów (na 4 148 dostępnych w szpitalach).

W ramach luzowania obostrzeń w tym tygodniu otwarto galerie handlowe, 8 maja – otwarte mają zostać hotele, 15 maja – ogródki restauracyjne. Po weekendzie majowym do nauki stacjonarnej wrócili wszyscy uczniowie z klas I-III, na 15 maja zaplanowano powrót uczniów klas IV-VIII i szkół średnich w trybie hybrydowym, a od 29 maja – w trybie stacjonarnym.

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem podróżnych ze strefy Schengen, którzy przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie później niż 48 godzin).

Źródło: ISBnews