Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 68 878, a łącznie wykonano ich już 2 832 659, podało Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 12 146.

Do Polski dostarczono dotychczas 3 696 110 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 3 067 110, a 4 342 zostały poddane utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 2 895, podano także.

Ministerstwo poinformowało dziś również, że odnotowano 12 146 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

„Mamy 12 146 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1961), śląskiego (1529), pomorskiego (1113), warmińsko-mazurskiego (970), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (741), małopolskiego (718), podkarpackiego (656), dolnośląskiego (642), łódzkiego (639), lubelskiego (451), podlaskiego (449), zachodniopomorskiego (412), lubuskiego (345), świętokrzyskiego (236), opolskiego (108). 214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną” – podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 661 109 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 391 981.

W ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 61,8 tys. testów na koronawirusa, łączna liczba przebadanych próbek wyniosła ponad 9,656 mln, podał też resort.

Według danych MZ na dzisiaj rano, 161 187 osób było objętych kwarantanną. Hospitalizowanych było 13 447 osób (na 25 925 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 1 321 respiratorów (na 2 575 dostępnych w szpitalach).

Minister zdrowia Adam Niedzielski w ub. tygodniu przestrzegał przed wzrostem liczby zachorowań. W jego ocenie, odwrócenie tendencji spadku liczby zakażeń staje się faktem.

Przez kilkanaście ostatnich tygodni w całym kraju obowiązywały dodatkowe obostrzenia. Teraz następuje stopniowe, warunkowe ich luzowanie. Od 18 stycznia do szkół wrócili uczniowie klas I-III.

1 lutego otwarte zostały sklepy w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarte są także galerie sztuki i muzea. Ponad tydzień temu poluzowane zostały restrykcje wobec branży hotelarskiej, kulturalnej i sportowej. Otwarte zostały hotele, miejsca noclegowe, a także kina i teatry, filharmonie i opery przy zachowaniu 50% wolnych miejsc. Dopuszczalna jest aktywność na otwartej przestrzeni: na boiskach, kortach tenisowych, stokach, a także basenach.

Do końca lutego nauka ma odbywać się w dotychczasowym trybie (dla klas I-III stacjonarnie, dla pozostałych roczników szkoły podstawowej, szkół zawodowych, średnich i wyższych – co do zasady zdalnie).

Osoby, które przyjeżdżają do Polski, nadal mają co do zasady obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem tych, którzy mają negatywny wynik testu na koronawirusa).

Źródło: ISBnews