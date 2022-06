Po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej (RPP) przez kilka poprzednich miesięcy podnosiła stopy w skali innej niż oczekiwał rynek, dzisiejsza, dziewiąta podwyżka stóp procentowych o 75 pb nie była zaskoczeniem. Ekonomiści spodziewają się kolejnej podwyżki w lipcu (w sierpniu RPP nie ma posiedzenia), a potem kolejnych, lecz być może już niewielu. Różnią się jednak w przewidywaniach co do docelowego poziomu stóp. Rynek FRA wycenia wzrost stóp do ok. 7,75% na koniec roku.

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc. Po dzisiejszej podwyżce o 75 pb główna stopa referencyjna wynosi 6%. W ten sposób powróciła ona do poziomu z 2008 r.

Jak wskazują analitycy, przyczyny zacieśniania polityki pieniężnej są te same: przede wszystkim coraz wyższa inflacja oraz konieczność zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Jednak część z nich wskazuje na coraz wyraźniejsze sygnały nasilających się efektów wtórnych (szybko rosnąca inflacja bazowa) oraz presję cenowo-płacową (wzrost płac przyspieszył w maju).

Z drugiej strony, szczyt inflacji (choć prawdopodobnie znów uległ przesunięciu – na II połowę br.) jest już blisko. Pojawiają się więc rozważania, czy RPP wznowi podwyżki po sierpniowej przerwie.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

„Komunikat po posiedzeniu jest praktycznie niezmieniony względem poprzedniego i zachował 'otwartą formę’. Rada nie zobowiązuje się do żadnego scenariusza i żadnego docelowego poziomu stóp procentowych” – analityk Banku Pekao Piotr Bartkiewicz

„W komunikacie po raz pierwszy odnotowano, że wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Można to odczytać jako przyznanie przez RPP, że podwyższona inflacja ma również źródła krajowe” – starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

„W kolejnych miesiącach spodziewamy się stabilizacji dynamiki CPI i nawet jej lekkiego opadania, co może skłonić RPP do wstrzymania się z dalszymi podwyżkami. Nie można jednak wykluczyć kolejnego ruchu po przerwie sierpniowej (w tym miesiącu nie ma posiedzenia), gdyby RPP zależało na tym, by przynajmniej przez kilka miesięcy obserwować stabilizację inflacji. Rynek FRA wycenia wzrost stóp do ok. 7,75% na koniec roku” – analityk Santander Bank Polska Marcin Luziński.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

„Czerwcowe posiedzenie RPP okazało się być najbardziej przewidywalnym w tym cyklu – prognozy podwyżek stóp procentowych były bardzo spójne (+75 pb), a Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zaskakiwać rynku. Stopy procentowe wzrosły o 75 pb i stawka referencyjna wynosi od teraz 6,00%. Wyrównano zatem poziom notowany ostatnio w czasie kryzysu finansowego, w połowie 2008 r. Komunikat po posiedzeniu jest praktycznie niezmieniony względem poprzedniego i zachował „otwartą formę”. Rada nie zobowiązuje się do żadnego scenariusza i żadnego docelowego poziomu stóp procentowych. RPP deklaruje, że „NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji”. Jutrzejsza konferencja prasowa prezesa Glapińskiego powinna rzucić nieco światła na sposób myślenia Rady Polityki Pieniężnej, ale niezależnie od zadeklarowanych planów lipcowe posiedzenie będzie ważne z uwagi na rolę projekcji inflacyjnej w ocenie skutków dotychczas zrealizowanego zacieśnienia i perspektyw powrotu inflacji do celu w zmienionym otoczeniu zewnętrznym i krajowym policy mix. Nie sądzimy, aby dzisiejsza decyzja była ostatnią w cyklu i nasza prognoza (6,5%) jest obciążona poważnym ryzykiem w górę z uwagi na aktualny przebieg procesów inflacyjnych – niezależnie od sposobu szacowania „trwałego” komponentu inflacji, mieści się on w przedziale 8-10%” – analityk Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

„W komunikacie po raz pierwszy odnotowano, że wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Można to odczytać jako przyznanie przez RPP, że podwyższona inflacja ma również źródła krajowe. Pomimo dalszego wzrostu inflacji Rada nie zdecydowała się na zwiększenie skali zacieśnienia polityki pieniężnej, co mogło wynikać z wyraźnego pogorszenia nastrojów w przemyśle (spadek PMI w maju poniżej progu 50pkt. oddzielającego fazę ożywienia od spowolnienia gospodarczego). W dalszym ciągu cykl podwyżek pozostaje jednak agresywny. W naszej ocenie jednym z głównych powodów znaczących podwyżek stóp procentowych jest nie tylko wysoki poziom inflacji CPI (wg wstępnego szacunku w maju 13,9%r/r), ale coraz wyraźniejsze sygnały nasilających się efektów wtórnych (szybko rosnąca inflacja bazowa) oraz presja cenowo-płacowa (wzrost płac przyspieszył w maju do 14,1%r/r). Nasilają się także obawy o odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Wzrost cen producenta w kwietniu wyniósł 23,3% r/r, zatem istnieje duża przestrzeń do wspomnianego wyżej przenoszenia wzrostu kosztów przedsiębiorstw na ceny finalne. Szacujemy, że najbliższe miesiące przyniosą dalszy wzrost cen inflacji bazowej, a inflacja CPI osiągnie lokalny szczyt w przedziale 15-20% w 4kw22. W dalszym ciągu otoczenie makroekonomiczne sprzyja utrzymywaniu się podwyższonej inflacji. Wcześniejsze wzrosty kosztów energii, transportu, materiałów i pracy rozlewają się na ceny finalne coraz większej liczby dóbr i usług. Sprzyja temu wciąż solidny popyt, napędzany rosnącymi dochodami wskutek napiętej sytuacji na rynku pracy i ekspansji fiskalnej. Istotnym ryzykiem dla przebiegu ścieżki inflacji w 2023 jest skala przyszłych podwyżek cen regulowanych oraz decyzje rządu co do Tarczy Antyinflacyjnej. Przy tak wysokim wzroście cen jak obecnie, inflacja zaczyna mieć samonapędzający charakter, a jej ograniczenie wymaga zdecydowanego zaostrzenia polityki pieniężnej. Zwłaszcza, że ekspansywna polityka fiskalna ogranicza restrykcyjność łącznej policy mix. Spodziewamy się dalszych zdecydowanych ruchów ze strony RPP w najbliższych miesiącach i podtrzymujemy nasz scenariusz wzrostu stopy referencyjnej w obecnym cyklu do 8,5%. Kolejna podwyżka stóp już w lipcu, kiedy poznamy także najnowszą projekcję NBP” – starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

„Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami. Stopa referencyjna wynosi obecnie 6,00%. Złoty nieco się osłabił po decyzji, a rynek stopy procentowej nie zareagował. Kluczowe akapity w oficjalnym komunikacie RPP nie zmieniają się od miesięcy i w związku z tym dokument ten nie wnosi wiele, jeśli chodzi o ocenę perspektyw polityki pieniężnej. Na pewno nie sugeruje on, by Rada zmieniała swoje nastawienie, czy zbliżała się do końca cyklu podwyżek. Więcej zapewne dowiemy się na jutrzejszej konferencji prezesa NBP o 15:00. Wydaje się, że dla Rady kluczowe są obecnie zmiany rocznego wskaźnika inflacji CPI. Wzrost inflacji w maju do 13,9% r/r z 12,4% r/r w kwietniu wydawał nam się spójny z ruchem o 75 punktów bazowych i RPP uznała tak samo. Naszym zdaniem inflacja w czerwcu ponownie wzrośnie i przekroczy 15% r/r, na co Rada zareaguje podwyżką o 50 lub 75 punktów w lipcu. W kolejnych miesiącach spodziewamy się stabilizacji dynamiki CPI i nawet jej lekkiego opadania, co może skłonić RPP do wstrzymania się z dalszymi podwyżkami. Nie można jednak wykluczyć kolejnego ruchu po przerwie sierpniowej (w tym miesiącu nie ma posiedzenia), gdyby RPP zależało na tym, by przynajmniej przez kilka miesięcy obserwować stabilizację inflacji. Rynek FRA wycenia wzrost stóp do ok. 7,75% na koniec roku” – analityk Santander Bank Polska Marcin Luziński.

„Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 75pb, w tym stopę referencyjną do poziomu 6,0%. Po raz pierwszy od lutego decyzja RPP wpisała się w rynkowe oczekiwania. Drugi miesiąc z rzędu RPP zdecydowała się na ruch o 75pb w górę. Treść komunikatu ponownie nie dostarcza nowych informacji względem tego, co już wiemy. Do dziewiątej z rzędu podwyżki stóp Radę skłoniła rosnąca inflacja, która po raz pierwszy od danych za styczeń wpisała się jednak w rynkowe oczekiwania. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, podwyżka motywowana jest koniecznością zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Według komunikatu w kolejnych kwartałach należy oczekiwać utrzymania się tylko „relatywnie” korzystnej koniunktury, co jest sugestią wolniejszego wzrostu. Odnotowano też dalszy spadek bezrobocia oraz utrzymywanie się wysokiego popytu umożliwiającego przedsiębiorstwom przenoszenie wyższych kosztów na ceny finalne. W komunikacie ponownie podkreślono możliwość stosowania przez NBP interwencji walutowych. Ze względu na utrzymującą się silną presję na dalszy wzrost cen surowców (m.in. ropa) i żywności nie wykluczamy, że szczyt inflacyjny może się przesunąć z czerwca-lipca na II połowę roku. To sugerowałoby, że albo RPP powinna rozważyć, czy jest gotowa, by kontynuować cykl podwyżek stóp po wakacyjnej przerwie w sierpniu (co pogłębi negatywny wpływ podwyżek na słabnącą aktywność gospodarczą), albo powinna zrewidować swoją politykę komunikacyjną, której osią była dotychczas deklaracja, że podwyżki stóp będą kontynuowane tak długo, jak będzie rosła inflacja. Pewien wpływ na decyzje RPP o kolejnych ruchach mogą mieć zmiany w forward guidance banków centralnych regionu. W Czechach, obejmujący od lipca fotel prezesa CNB A.Michl jest zwolennikiem wstrzymania się z dalszymi podwyżkami stóp. Z kolei prezes MNB B.Virag po majowej podwyżce stóp o 50 pb (wcześniejsze dwie po 100 pb) podtrzymał deklarację o konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych w 2h22. Uważamy, że RPP może być w kolejnych miesiącach bliżej CNB niż MNB. Z wyciąganiem ostatecznych wniosków co do dalszej ścieżki stóp trzeba się wstrzymać aż do jutrzejszej konferencji prasowej Prezesa NBP, która standardowo odbędzie się o godz. 15.00. Warto podkreślić, że będzie to pierwsza konferencja prasowa A.Glapińskiego po jego wyborze na drugą kadencję. Szczególnie interesująca będzie naszym zdaniem ocena perspektyw dla wzrostu gospodarczego. Choć dane historyczne za 1q22 były niezwykle mocne, to już szczegóły wskazywały na nasilenie się negatywnych tendencji – słaba struktura PKB w 1q22 wskazująca na „pożyczenie wzrostu z przyszłości”, bardzo słabe nastroje gospodarstw domowych czy sugerujący istotne spowolnienie aktywności gospodarczej w przetwórstwie wskaźnik PMI za maj” – ekonomiści PKO Banku Polskiego.

„Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 5,25% do 6,00%. Skala podwyżki stóp o 75pb była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Naszym zdaniem główną przyczyną silnego zaostrzenia polityki pieniężnej był odnotowany w maju dalszy, znaczący i silniejszy od oczekiwań wzrost inflacji, która zgodnie ze wstępnym szacunkiem ukształtowała się na poziomie 13,9% r/r z 12,4% w kwietniu. Ponadto, szacowany poziom inflacji bazowej zwiększył się wyraźnie do 8,5% w maju z 7,7% w kwietniu (por. MAKROmapa z 6.06.2022). W tym kontekście, poza podażowymi czynnikami napędzającymi inflację, w dzisiejszym komunikacie Rada zwróciła również uwagę na wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Podczas podejmowania decyzji w polityce pieniężnej przeciwwagą dla danych wskazujących na narastającą presję inflacyjną były publikacje z realnej sfery gospodarki wskazujące na spowolnienie aktywności gospodarczej. Wątek spowolnienia gospodarczego został w dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zaakcentowany wyraźniej niż w majowym dokumencie. Rada odnotowała przede wszystkim „wyraźne pogorszenie koniunktury w części gospodarek wschodzących, w tym w Chinach” oraz stopniowe spowolnienie dynamiki aktywności w gospodarce światowej. Ocena RPP dotycząca aktywności gospodarczej w Polsce była podobna jak przed miesiącem („w II kw. utrzymuje się korzystna koniunktura, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniży się”). Komunikat po dzisiejszym posiedzeniu nie uległ znaczącym zmianom. Rada ponownie zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”. Jednocześnie, podobnie jak w maju, Rada podkreśliła, że podwyżka stóp procentowych ograniczy ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Podtrzymanie tych sformułowań wskazuje, naszym zdaniem, że w najbliższych miesiącach cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany. Ważnym argumentem na rzecz dalszych podwyżek stóp procentowych będzie publikacja lipcowej projekcji inflacji, w której oczekiwana ścieżka dynamiki cen zostanie zrewidowana wyraźnie w górę względem scenariusza przedstawionego w marcu. Jednocześnie wskaże ona na znaczące przestrzelenie celu inflacyjnego w horyzoncie kilku kwartałów. Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50bp, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 7,00% w III kw. br., a cykl zacieśniania polityki pieniężnej zostanie zakończony. Oczekujemy, że napływające w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wskazywały na postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego, a w szczególności konsumpcji i inwestycji (por. MAKROmapa z 08.06.2022). W przypadku materializacji takiego scenariusza członkowie RPP będą niechętni kontynuacji cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że obecnie Rada uważa, że spowolnienie w Polsce będzie ograniczone. Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralny dla kursu złotego i rentowności obligacji” – starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski

„I po komunikacie. RPP mocniej akcentuje spowolnienie ale nadal jest w trybie zwalczania inflacji. To się będzie powoli zmieniać wraz z uwidacznianiem się spowolnienia” – ekonomiści mBanku na Twitterze.

„Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 0,75pp. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 6%. Spodziewamy się kolejnej podwyżki w lipcu – prawdopodobnie będzie to ostatnia taka decyzja. W efekcie RPP zakończy cykl na poziomie 6,5%. Dotychczasowe działania RPP znacznie obniżyły akcje kredytową – zarówno liczba i wartość sprzedawanych kredytów hipotecznych są o prawie 40% niższe niż rok temu. Spadek dalej pogłębi się w kolejnych miesiącach z uwagi na wyższe wymogi ostrożnościowe. Ważnym czynnikiem dla kolejnych decyzji RPP będzie zagrożenie recesją w głównych gospodarkach UE. Wzrost w drugiej połowie roku spadnie poniżej 3%, a w 2023 ustabilizuje się blisko 3,5%. W takich warunkach podwyżki stóp procentowych będą słabsze” – analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) na Twitterze.

„Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła dziś podniesienie stóp procentowych o 75 pb., w konsekwencji stopa referencyjna wzrośnie do 6,0%. Ostatni raz na takim poziomie była w 2008 r. Reakcja złotego na informacje z RPP była minimalna, co potwierdza, że rynek uznawał podwyżkę o 75 pb. za najbardziej prawdopodobny scenariusz. W przeciwieństwie do trzech ostatnich posiedzeń tym razem skala podwyżki nie jest zaskoczeniem: zarówno konsensus, jak i my zakładaliśmy, że stopy wzrosną o 75 pb. Czerwcowy komunikat po posiedzeniu RPP jest podobny do majowego. Jego wydźwięk w kontekście sytuacji gospodarczej interpretujemy jednak jako bardziej negatywny – akcenty rozkładają się inaczej, mniej jest pochwał sytuacji gospodarczej. Natomiast w zakresie dalszych kroków banku centralnego komunikat jest identyczny jak w ostatnich miesiącach i wskazuje na to, że „decyzje będą zależne od napływających informacji”. Decyzja i komunikat nie wywołały istotnych zmian w rynkowej percepcji w zakresie dalszych podwyżek stóp procentowych. Wyceny kontraktów FRA wskazują, że w ocenie rynku w perspektywie kilku najbliższych miesięcy stopy powinny wzrosnąć do ok. 7,5%. Nadal zakładamy, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację podwyżek stóp procentowych w Polsce, a stopy w perspektywie kilku miesięcy wzrosną do ok. 7%. W naszej ocenie decydenci w coraz większym stopniu powinni jednak przenosić uwagę na aktywność gospodarczą, co oznacza, że tempo wzrostu stóp procentowych może być niższe niż w ostatnich miesiącach. Dużo zależeć będzie od napływających danych pokazujących skalę spowolnienia gospodarczego. Z uwagą będziemy obserwować konferencję prasową prezesa Glapińskiego, która rozpocznie się w czwartek 09.06 o 15:00. Być może doda ona nieco kontekstu do decyzji i rzuci nieco światła na to, jak mogą kształtować się stopy w przyszłości” – analityk Ebury Roman Ziruk.

„Bez zaskoczeń – tak można by skwitować dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała się podnieść główną stopę procentową o kolejne 75 punktów bazowych. Oznacza to, że dobiliśmy do 6% z główną stopą referencyjną. Ostatni raz tak wysokie stopy były w 2008 r., kiedy to inflacja średniorocznie wynosiła 4,2%, a gospodarka również przeżywała szok makroekonomiczny. Nasza prognoza wzrostu stóp o 50 pkt bazowych okazała się zbyt ostrożna. RPP nie dostrzega na razie potencjalnie szybkiego spadku aktywności gospodarczej w drugim i trzecim kwartale obecnego roku. Zdaje się również nie widzieć ograniczonego wpływu stóp na wzrost cen. Komunikat RPP prawdopodobnie nadal zostanie utrzymany w tym samym tonie co w minionych miesiącach – bardzo dobry rynek pracy, silny popyt, rozpędzona gospodarka. Jedyną branżą w jakiej widać wpływ podwyżek stóp procentowych są finanse, a pośrednio budownictwo. O ¼ spadła w I kwartale 2022 r. liczba udzielonych kredytów hipotecznych oraz ich wartość. Decyzje RPP odczuwają w swoich portfelach Polacy. Ironicznie – tutaj, z pomocą przychodzi rząd, który pod płaszczem ochrony wszystkich kredytobiorców pozwala zostawić część gotówki obywatelom w kieszeniach. Takie działania rządu mogą się skończyć dokładnie tym czym tarcze antyinflacyjne, czyli krótkowzrocznym, populistycznym rozwiązaniem politycznym” – ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

„Po dziewiątej podwyżce stóp podstawowa stopa procentowa będzie wynosić 6 proc. To kolejna podwyżka będąca reakcją na rosnącą inflację. Ta w maju wyniosła rekordowe 13,9 proc. (wstępny szacunek GUS), rosnąc o 1,5 p.p. Rynek spodziewał się kolejnej podwyżki stóp, a od dwóch tygodni są już dostępne na rynku lokaty bankowe oprocentowane na 6 proc. Jednak wybierając taką lokatę trzeba się liczyć ze stratami wynikającymi ze znacznie wyższej inflacji. Mimo obecnej podwyżki realna stopa procentowa (stopa procentowa minus inflacja) w Polsce w kolejnym miesiącu spadła do -6,94 proc. ( z -6,36 proc. w kwietniu). Po raz pierwszy w tym cyklu podwyżek realna stopa w Polsce jest niższa niż w USA, gdzie wynosi -6,74 proc. Rosnące stopy procentowe powodują także, że rośnie stawka WIBOR 3M, na podstawie, której wyliczane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych. Niekorzystna dla kredytobiorców jest także utrzymująca się rekordowa różnica pomiędzy stopą referencyjną NBP, a stawką WIBOR 3M. Obecnie WIBOR 3M wynosi 6,72 proc., czyli 0,72 p.p. powyżej stopy referencyjnej NBP. Podczas gdy od 2015 roku WIBOR 3M był przeciętnie tylko o 0,27 p.p wyższy niż stopa referencyjna. W okresach wzrostu stóp ta różnica rosła przeciętnie do 0,45 p.p., podczas gdy w okresie ich spadków kurczyła się do 0,18 p.p. Oznacza to, że w czasie spadków stóp można liczyć, że różnica między WIBOR 3M a stopą referencyjną się zmniejszy, nie ma jednak raczej szans by w tym czasie odrobić obecne straty wynikające ze znacznie wyższego poziomu WIBOR 3M wobec stopy referencyjnej. A to bardzo niekorzystna wiadomość dla wszystkich kredytobiorców, wskazująca na wysokie prawdopodobieństwo, że wkrótce stopy wzrosną do poziomu powyżej 7 proc.” – analityk eToro w Polsce Paweł Majtkowski.

Źródło: ISBnews