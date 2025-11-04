Dziś do sejmu trafi projekt związany z regulacją ponadwymiarowych godzin pracy nauczycieli, poinformował premier Donald Tusk.

„Dzisiaj klub Koalicji Obywatelskiej złoży stosowny projekt w sejmie, zgodnie z którym ponadwymiarowe godziny będą płatne i będzie to system ujednolicony. Nie będzie zależał od jakichś różnych sytuacji czy widzimisię urzędniczych, czy dobrowolnych interpretacji tego, co się dzieje w szkole. A więc te godziny ponadwymiarowe będą płacone zgodnie z zasadą gotowości do pracy” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

„Do tej pory zależało to od decyzji poszczególnych samorządów. Mam nadzieję, że ta kwestia, która budziła sporo niepokoju i emocji wśród nauczycielek i nauczycieli, zostanie w ten sposób ostatecznie rozstrzygnięta. Liczę też bardzo na dobrą współpracę już w parlamencie i współpracę z marszałkiem Sejmu tak, żeby nie było niepotrzebnej zwłoki w rozpatrywaniu tego projektu” – dodał premier.

W połowie października Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że Nowelizacja Karty Nauczyciela, opracowana we współpracy z organizacjami związkowymi w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczyciela i po konsultacjach społecznych, została przyjęta w duchu wyrównywania warunków pracy i wynagradzania nauczycieli oraz poprawy stabilności zatrudnienia w oświacie. Celem zmian było zakończenie nierównego traktowania nauczycieli w różnych typach szkół i samorządach oraz zapewnienie im jasnych, jednolitych zasad dotyczących wynagradzania, awansu i uprawnień zawodowych.

Nowe przepisy m.in. ujednolicają zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych i gwarantują nauczycielom prawo do wynagrodzenia w szczególnych przypadkach, gdy byli gotowi do pracy, ale nie mogli jej wykonać z przyczyn niezależnych od siebie. Dzięki temu rozwiązaniu wyeliminowano dotychczasowe różnice interpretacyjne, które powodowały nierówności w praktykach między samorządami, podał wtedy resort.

Źródło: ISBnews