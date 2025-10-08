Dzisiejsza obniżka stóp procentowych może budować oczekiwania, że RPP zdecyduje się na podobny ruch w listopadzie, oceniają Adam Antoniak i Rafał Benecki z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego.

„Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 25pb (główna do 4,50%). Argumentów ekonomicznych za cięciem nie brakowało, ale komunikacja była bardzo niejasna, dlatego konsensus był podzielony 50/50. W komunikacie Rada uzasadniła obniżkę 'poprawą perspektyw inflacji w najbliższym czasie’, co może odzwierciedlać wpływ wydłużenia mrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na IV kw. 2025. Ponadto odnotowano 'stopniowe obniżanie się dynamiki płac’ w sektorze przedsiębiorstw” – czytamy w komentarzu do decyzji Rady.

Ekonomiści zwrócili uwagę, że chociaż RPP unika określania swoich działań jako cykl obniżek stóp, zdecydowała się na ich obniżenie na trzecim posiedzeniu z rzędu. Szersze uzasadnienie decyzji poznamy podczas czwartkowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego, jednak prawdopodobnie Rada oceniła, że wymieniane wcześniej ryzyka inflacyjne straciły nieco na sile. Mrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostało wydłużone na IV kw. br., tempo wzrostu płac spowolniło w sierpniu, a bazujący głównie na konsumpcji wzrost gospodarczy oraz luźna polityka fiskalna nie przeszkadzają spadkowi inflacji, która we wrześniu okazała się niższa od oczekiwań, wymienili.

„Obniżka stóp procentowych w październiku może budować oczekiwania, że RPP zdecyduje się na podobny ruch w listopadzie. Zwłaszcza, że najnowsza listopadowa projekcja makroekonomiczna powinna wskazywać na stabilizację inflacji CPI w okolicach celu banku centralnego w najbliższych kwartałach, a ścieżka przyszłej inflacji prawdopodobnie będzie niższa niż w lipcowej projekcji. Więcej dowiemy się z czwartkowej konferencji prezesa NBP. Komunikat mówi, że nastąpiła poprawa perspektyw inflacji, ale jedynie 'w najbliższym czasie’, co sugeruje, że prezes może być ostrożny w deklaracjach dotyczących przyszłych decyzji” – zakończono w komentarzu.

