Do Ministerstwa Finansów, w ramach konsultacji, wpłynęło dużo pozytywnych opinii dotyczących projektu systemy e-faktur. Rozwiązanie będzie korzystne dla biznesu oraz pozwoli na uszczelnienie systemu podatkowego. Żywotność karuzel podatkowych zmniejszy się najwyżej do kilku tygodni, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Sarnowski potwierdził zapowiadany w grudniu harmonogram wejścia w życie e-faktury. Model fakultatywny ma zostać wprowadzony w IV kw. 2021 r., a obligatoryjny – w I kw. 2023 r.

„Chodzi nie tylko o uszczelnieniu systemu podatkowego. Dzięki informacji wpływającej do Ministerstwa Finansów na bieżąco na temat obrotu pomiędzy przedsiębiorcami, będziemy mogli wykrywać ewentualne nieprawidłowości i próby dokonania wyłudzenia podatku. Dotychczas odbywało się to w ciągu 1,5 do 2 miesięcy. Po wprowadzeniu e-faktur analizy będą dokonywane praktycznie z dnia na dzień. Przez co żywotność karuzel podatkowych zmniejszy się najwyżej do kilku tygodni” – wyjaśnił Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV

Jego zdaniem, e-faktura jest również bardzo korzystnym rozwiązaniem dla biznesu.

„Faktura generowana u przedsiębiorcy trafi do kontrahenta poprzez bramkę elektroniczną, którą udostępni MF, będzie zapisywana na naszym serwerze. Nigdy się nie zgubi. Nie będzie potrzebne wydawanie jej duplikatu. W uproszczony sposób będzie można dokonywać jej korekty. Co więcej, każdy przedsiębiorca, który będzie korzystał z e-faktur, może liczyć na szybszy zwrot podatku. Poza tym wszystkie faktury będą wyglądały tak samo” – przypomniał wiceminister.

Rozwiązanie dotyczące e-faktury – jak twierdzi Sarnowski – jest pionierskie.

„Dotychczas wdrożyły je tylko trzy państwa UE i Polska będzie czwartym. Teraz, e-faktura funkcjonuje tylko w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Polskie rozwiązanie wzorowane jest na włoskim. Idąc śladem Włochów, zapewniamy sobie bezpieczeństwo pod względem technologicznym i bezpieczeństwa danych, tak żeby nie było żadnego wycieku, ale również zapewniamy sobie prostszą możliwość zarejestrowania tej zmiany w U” – wskazał.

Poza tym e-faktura, we Włoszech – podobnie, jak i w Polsce – wdrażana była 2-stopniowo. W roku 2017 została udostępniona przedsiębiorcom w formule dobrowolnej, zaś w roku 2019 stała się powszechnym obowiązkiem dla każdego przedsiębiorcy.

„W Polsce zrobimy identycznie. Jeszcze, w perspektywie ostatniego kwartału tego roku, e-faktura zostanie udostępniona polskim przedsiębiorcom do swobodnego korzystania. Zależy nam na tym, aby w roku 2023 stała się już narzędziem obowiązkowym” – podsumował wiceminister.

Źródło: ISBnews