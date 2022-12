Wzrost PKB strefy euro sięgnie 3,4% w tym roku, następnie spowolni do 0,5% 2023 r., a w kolejnym roku wyniesie 1,9% i 1,8% w 2025 r. wynika z projekcji Europejskiego Banku Centralnego (EBC). We wrześniowej projekcji EBC prognozował wzrost PKB na poziomie 3,1% w br. oraz 0,9% w 2023 r. i 1,9% w 2024 r.

„W bieżącym i następnym kwartale może nastąpić kurczenie się gospodarki strefy euro, pod wpływem kryzysu energetycznego, dużej niepewności, osłabienia się aktywności gospodarczej na świecie i zacieśnienia warunków finansowania. Według najnowszych projekcji ekspertów Eurosystemu ewentualna recesja będzie stosunkowo krótkotrwała i płytka. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie jednak niewielki i zrewidowano go znacznie w dół w porównaniu z poprzednimi projekcjami. Jeśli chodzi o perspektywę wychodzącą poza najbliższy okres, przewiduje się, że wzrost gospodarczy będzie się poprawiać wraz z ustępowaniem obecnych niekorzystnych czynników. Według bieżących projekcji ekspertów Eurosystemu gospodarka odnotuje wzrost o 3,4% w 2022, 0,5% w 2023, 1,9% w 2024 i 1,8% w 2025” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie EBC podwyższył prognozy inflacji na lata 2022-2024. Obecnie oczekuje rocznej inflacji HICP w strefie euro poziomie 8,4% w 2022 r. 6,3% w 2023 r. i 3,4% w 2024 r. oraz 2,3% w 2025 r. We wrześniowej projekcji było to odpowiednio: 8,1%, 5,5% i 2,3%.

„Wobec nadzwyczajnej niepewności projekcje inflacji opracowane przez ekspertów Eurosystemu zrewidowano znacznie w górę. Według obecnych projekcji średnia stopa inflacji w 2022 osiągnie 8,4%, a w 2023 spadnie do 6,3%, przy czym oczekuje się, że w tym roku inflacja będzie się wyraźnie zmniejszać. Następnie inflacja w 2024 według projekcji wyniesie średnio 3,4%, a w 2025 będzie równa 2,3%” – czytamy dalej w komunikacie.

Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności według projekcji ma wynieść średnio 3,9% w 2022, wzrosnąć do 4,2% w 2023, a następnie spaść do 2,8% w 2024 i do 2,4% w 2025, podano także.

Źródło: ISBnews