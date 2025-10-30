Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił stopy procentowe bez zmian, podał bank.

Analitycy oczekiwali braku zmian poziomu stóp procentowych.

„Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Inflacja pozostaje na poziomie zbliżonym do średniookresowego celu wynoszącego 2%, a przeprowadzona przez Radę Prezesów ocena perspektyw inflacji zasadniczo się nie zmieniła. Gospodarka w dalszym ciągu się rozwija mimo trudnego otoczenia globalnego. Istotnymi źródłami jej odporności wciąż są: dobra sytuacja na rynku pracy, solidny stan bilansów sektora prywatnego i wcześniejsze obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów. Perspektywy pozostają jednak niepewne, zwłaszcza z powodu obecnych sporów handlowych na świecie i napięć geopolitycznych” – czytamy w komunikacie.

Rada jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie. Będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp, podano także.

Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionych poziomach, odpowiednio: 2,00%, 2,15% i 2,40%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

Źródło: ISBnews