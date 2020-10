Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie.

Rada postanowiła także, żeby kontynuować zakupy w ramach programu nadzwyczajnych zakupów w czasie pandemii (PEPP) z pulą w wysokości 1 350 mld euro, a horyzont czasowy dla zakupów w ramach PEPP ma trwać co najmniej do końca czerwca 2021 r. albo do czasu, w którym uzna, że pandemia się zakończyła.

Także zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, bank centralny podał, że do końca roku będzie kontynuował zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP), na kwotę 20 mld euro miesięcznie, oraz zakupy w ramach dodatkowej, przejściowej puli 120 mld euro.

„Nowa runda projekcji zespołu makroekonomicznego Eurosystemu w grudniu pozwoli na dogłębny przeszacowanie perspektyw gospodarczych i bilansu ryzyk. Na podstawie tej zaktualizowanej oceny, Rada Prezesów dokona rekalibracji swoich instrumentów, według potrzeb, aby odpowiedzieć na aktualną sytuację i aby zapewnić, że warunki finansowe pozostają korzystne dla odbicia gospodarczego i przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w odniesieniu do ścieżki inflacji” – zapowiedziano także w komunikacie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.

Źródło: ISBnews