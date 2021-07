Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza podpisały umowę na usługi doradcze dla Klastra Technologii Wodorowych, podał bank. Do najważniejszych usług świadczonych w ramach umowy należą przegląd portfela produktów klastra w celu identyfikacji projektów, które mogłyby uzyskać finansowanie EBI, a także usługi doradcze dla wybranych promotorów projektów obejmujące m.in. strategię finansowania i doradztwo w zakresie możliwości inwestycyjnych dla promotorów projektów.

„Wodór stwarza szansę na dekarbonizację procesów przemysłowych, w szczególności w tych sektorach gospodarki, w których ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest tak samo pilne, jak i trudne do osiągniecia. Wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej w aktywny sposób wspiera rozwój technologii wodorowych. Oprócz Europejskiej Strategii Wodorowej bardzo ważne stają się w tym kontekście inicjatywy krajowe, takie jak m. in. Polska Strategia Wodorowa. Współpraca z Polskim Klastrem Technologii Wodorowych otwiera nam drzwi do nowych i innowacyjnych projektów w Polsce. Spodziewam się, że dzięki temu porozumieniu członkowie Klastra zyskają lepszy dostęp do wiedzy oraz doświadczenia EBI, a Bank wczesny wgląd na polski rynek wodorowy z możliwością potencjalnego finansowania kolejnych projektów” – powiedziała wiceprezes EBI odpowiedzialna za operacje w Polsce Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

W styczniu tego roku został opublikowany projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do 2040 r., który przewiduje inwestycje sięgające 2 mld zł do 2025 r. i 17 mld zł do 2030 r. Strategia ma na celu wdrożenie technologii wodorowych w przemyśle, wykorzystanie wodoru jako alternatywnego paliwa w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcję wodoru w nowych zakładach, jego funkcjonalną i bezpieczną dystrybucję, a także stworzenie stabilnego środowiska regulacyjnego, przypomniano.

Skuteczne wdrażanie projektów z zakresu technologii wodorowych na drodze do zeroemisyjnej gospodarki jest głównym celem zarządzanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza Klastra Technologii Wodorowych. Obecnie Klaster wspiera takie projekty, jak m.in. „Hy-way to Hel”, który przewiduje budowę zasilanego wodorem transportu szynowego i drogowego na Pomorzu, a także projekt Pomorskiej Doliny Wodorowej poświęcony uruchomieniu zasilanego wodorem transportu publicznego w Gdyni, Gdańsku i Wejherowie, podano także.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej. Jest to instytucja finansowa Unii Europejskiej udzielająca pożyczek długoterminowych, jak również jedyny bank będący własnością i reprezentujący interesy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews