Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Ministerstwo Finansów (MF) zawarły dwie umowy kredytowe – w wysokości 365 mln euro dla Narodowego Centrum Nauki (NCN) i 177 mln euro dla Polskiej Akademii Nauk (PAN), które pomogą stymulować badania, rozwój i innowacje w Polsce, podał bank i resort finansów. Oba kredyty zostaną udzielone MF, które zapewni wymienionym instytucjom finansowanie z budżetu państwa.

„Kwota 365 mln euro rafi do Narodowego Centrum Nauki, które korzystało z finansowania EBI już pięciokrotnie. Środki pozwolą sfinansować projekty badawcze prowadzone zarówno przez naukowców, jak i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki oraz techniki. Narodowe Centrum Nauki ma siedzibę w Krakowie, ale wspierane przez nie projekty są realizowane w całej Polsce. Kolejne 177 mln euro przypadnie Polskiej Akademii Nauk, która należy do czołowych organizacji badawczych w Europie. Środki mają być przeznaczone na poszerzanie wiedzy naukowej w społeczeństwie” – czytamy w komunikacie.

Wsparcie dla wymienionych instytucji naukowych trafi również do projektów w mniej rozwiniętych regionach, co wzmocni spójność gospodarczą i społeczną w Polsce i Europie. Operacje pozwolą stworzyć lub zabezpieczyć wysokiej jakości miejsca pracy dla naukowców, którym bez tego finansowania byłoby trudno kontynuować karierę w Polsce.

„Kredyty zapewnią znakomitym badaczom – wśród których znajduje się wiele kobiet i młodych ludzi rozpoczynających karierę naukową – zasoby niezbędne do prowadzenia prac badawczych na wysokim poziomie. To ważny krok w kierunku uzyskania parytetu płci w nauce i zatrzymania najzdolniejszych naukowców w kraju” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Jak podaje EBI, środki przeznaczone dla NCN co roku wspierają ok. 8 000 naukowców pracujących na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych. Finansowanie przyznane PAN przyczyni się natomiast do powstania ok. 14 000 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych. Szacuje się też, że efektem wykorzystania środków będzie ok. 150 zgłoszeń patentowych.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej. Jest to instytucja finansowa Unii Europejskiej udzielająca pożyczek długoterminowych, jak również jedyny bank będący własnością i reprezentujący interesy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews