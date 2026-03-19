Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), będący dysponentem środków z Funduszu Modernizacyjnego, zatwierdził XI transzę środków z Funduszu dla Polski, w kwocie 5,5 mld zł, z przeznaczeniem na pięć programów, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

„Łączne zatwierdzone dotąd środki dla Polski z Funduszu Modernizacyjnego wyniosły 53,5 mld zł, z czego ponad 30 mld zł zostało pozyskane i uruchomione w ostatnich dwóch latach” – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Wśród nowo zatwierdzonych projektów znalazły się Poprawa efektywności budynków edukacyjnych (z budżetem 2 mld zł), Poprawa efektywności energetycznej szpitali (1 mld zł), pilotażowy program Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich (0,5 mld zł), Magazyny ciepła w ciepłownictwie systemowym (1 mld zł) oraz Dofinansowanie przydomowych magazynów energii i ciepła (1 mld zł), wymieniono.

„Poprawa efektywności budynków edukacyjnych to kontynuacja programu realizowanego wcześniej z KPO, z budżetem 1,7 mld zł, w ramach którego zmodernizowano 434 budynki szkół i przedszkoli. Łącznie liczymy na modernizację minimum tysiąca budynków do końca kadencji” – dodała minister.

Jak uściśliła prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak, program dla budynków edukacyjnych przewiduje 1,8 mld zł dotacji i 200 mln zł pożyczek, a program dla szpitali 900 mln zł dotacji i 100 mln zł pożyczek. Oba zakładają wsparcie do 85% kosztów kwalifikowanych. Program dla wielorodzinnych budynków na terenach wiejskich umożliwia finansowanie do 100% kosztów modernizacji, ale nie więcej niż 2 tys. zł za m2. Program dla magazynów ciepła to 400 mln zł dotacji i 600 mln zł pożyczek, w obu przypadkach do maks. 50 mln zł na projekt.

„W programie dofinansowania magazynów ciepła w ciepłownictwie systemowym liczymy na powstanie ok. 30 instalacji o łącznej pojemności 15 tys. MWh” – wskazała Hennig-Kloska.

Ostatni program (dofinansowanie przydomowych magazynów energii i ciepła) przeznaczony jest dla prosumentów już posiadających instalacje OZE, umożliwia dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych i do 800 zł na 1 KWh pojemności magazynu, czyli do maks. 16 tys. zł na beneficjenta, poinformował resort.

Źródło: ISBnews