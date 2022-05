Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obniżył prognozę wzrostu PKB Polski o 1 pkt proc. względem poprzednich oczekiwań (z marca) do 3,5% w przyszłym roku, zaś tegoroczna prognoza pozostała bez zmian – na poziomie 4%, podał bank.

„Oczekujemy, że wzrost PKB wyniesie 4% w 2022 roku i 3,5% w 2023 roku, ale do czynników ryzyka zaliczamy niepewność co do wpływ wojny i kryzysu humanitarnego, dalszy wzrost cen energii i utrzymujące się zakłócenia w handlu” – czytamy w raporcie „Regional Economic Prospects May 2022”.

„W 2022 r. rosnące ceny towarów i energii oraz przerwanie łańcuchów dostaw, spotęgowane przez podwyższoną geopolityczną niepewnością, prawdopodobnie wpłyną na wyniki PKB. Jednakże popyt krajowy będzie będzie wspierany przez ponad dwa miliony uchodźców przybywających z Ukrainy. Wyzwania strukturalne związane z napływem uchodźców są znaczące, przy czym mieszkalnictwo, służba zdrowia i edukacja są pod pod ogromną presją” – czytamy dalej.

EBOR wskazał, że uchodźcy pomogą zapełnić lukę na rynku pracy. W przypadku procesów inflacyjnych bank wskazał, iż połączenie szoków podażowych i silnego popytu wywindowało inflację do poziomu dwucyfrowego.

Polityka fiskalna w Polsce zdaniem EBOR spowoduje wzrost deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) do poziomu powyżej 4% PKB w 2022 roku.

Według EBOR-u, w regionie Europy Centralnej i państw bałtyckich, do którego zaliczana jest Polska, wzrost PKB wyniesie 3,2% w br. (rewizja w dół o 0,2 pkt proc.) i przyspieszy do 3,4% ( rewizja w dół o 0, 8 pkt proc.) w 2023 roku.

„Dzięki silnemu ożywieniu konsumpcji prywatnej konsumpcji prywatnej i inwestycjom, gospodarki regionu CEB [Central Europe + Baltic states] wzrosły średnio o 5,5% w 2021 roku, a PKB w większości krajów przekroczył poziom sprzed pandemii. Jednakże, pozytywny rozwój sytuacji w produkcji przemysłowej, budownictwa i sprzedaży detalicznej w 2022 r. zostały zostały przyćmione przez efekt domina rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ciągłe zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz wzrost cen towarów i energii, spotęgowane przez wojnę na Ukrainie, spowodowały gwałtowny wzrost inflacji w marcu 2022 roku, wahając się od 6% w Słowenii i 7,3% w Chorwacji do wysokiego poziomu 15,6% na Litwie” – czytamy w raporcie.

Ogółem, PKB w krajach objętych analizą EBOR-u ma wzrosnąć o 1,1% (rewizja w dół o 0,6 pkt proc.) w tym roku i wzrosnąć o 4,7% (rewizja w dół o 0,2 pkt proc.) w 2023 r.

„Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku przewidywaliśmy na ten rok wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% we wszystkich naszych regionach. Wówczas jednak opisywaliśmy zeszłoroczne ożywienie i jego dynamikę w 2022 roku jako gorzko-słodką, skażoną obawami o wysokie ceny surowców. Obecnie sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca, a nowe podwyżki cen żywności i energii, spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, jeszcze bardziej podsycają inflację. A – jak dobrze wiemy – biedniejsze gospodarstwa domowe cierpią z powodu jeszcze wyższych stóp inflacji niż inne, ponieważ żywność i energia stanowią większą część ich budżetów domowych” – podsumowała główna ekonomistka EBRD Beata Javorcik, cytowana w raporcie.

