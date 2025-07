Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) uruchomiły w Polsce pierwszy w Europie pilotaż programu EIT Regional Innovation Booster, podał EIT. To szansa dla polskich firm technologicznych na ekspansję i podbój rynków nordyckich, niemieckiego lub hiszpańskiego, podkreślono. Polska jest pierwszym i jak dotąd jedynym krajem, w którym program jest dostępny.

„Inicjatywa wpisuje się w strategię EIT, który w ostatniej dekadzie wsparł blisko 10 tys. innowacyjnych przedsiębiorstw i został uznany w 2024 r. za jednego z najaktywniejszych inwestorów. Pilotażowy program, na który do 2028 r. EIT planuje przeznaczyć co najmniej 30 mln euro i docelowo rozszerzyć go na co najmniej trzy dodatkowe kraje, ma nie tylko otworzyć młodym firmom drzwi na zagraniczne rynki, lecz także przyspieszyć tworzenie przełomowych rozwiązań, które mogą odpowiedzieć na wyzwania globalne” – czytamy w komunikacie.

Do programu mogą zgłaszać się małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijające technologie, w tym deep tech, w jednym z siedmiu obszarów tematycznych, takich jak klimat, transformacja cyfrowa, energia, opieka zdrowotna, surowce rzadkie i minerały, żywność i rolnictwo, inteligentne miasta i mobilność. EIT Regional Innovation Booster skierowany jest wyłącznie do startupów posiadających technologie o wysokim poziomie gotowości rynkowej (TRL 7+), czyli takie, które zostały już przetestowane w realnym środowisku i są gotowe do wdrożenia w skali międzynarodowej. Program zakłada skalowanie rozwiązań na jednym z trzech wybranych rynków – w Hiszpanii, Niemczech lub krajach nordyckich.

„Pomimo imponującej liczby i różnorodności talentów technicznych polskie startupy są niedostatecznie reprezentowane na arenie międzynarodowej, niewielu z nich udaje się także odnieść sukces na rynku globalnym, m.in. z uwagi na ograniczony dostęp do globalnych sieci startupów czy luki w finansowaniu na etapach wzrostu. EIT Regional Innovation Booster zapewnia wsparcie startupom w tych kluczowych obszarach. To zdecydowany krok w kierunku podniesienia rangi Polski i polskiego ekosystemu innowacji na arenie międzynarodowej” – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros, cytowany w komunikacie.

„To nie jest kolejny tradycyjny akcelerator – EIT Regional Innovation Booster to innowacyjne podejście do wspierania lokalnego ekosystemu startupowego. Nie jest to kolejny program międzynarodowy. Współtworząc go z polskim rządem i lokalnymi instytucjami, zaprojektowaliśmy środowisko wsparcia precyzyjnie dopasowane do potrzeb rodzimych przedsiębiorstw. Dzięki temu EIT Regional Booster może realnie pomóc obiecującym firmom pewniej wejść na rynki globalne” – dodał dyrektor EIT Martin Kern.

EIT Regional Innovation Booster przewiduje trzy następujące po sobie etapy. W pierwszym zostanie wybranych maksymalnie 12 startupów z przełomowymi technologiami. Każdy z nich wskaże jeden z trzech wybranych regionów docelowych, a przez kolejny miesiąc będzie korzystać z intensywnego wsparcia mentorów i ekspertów tego rynku, którzy wspólnie opracowują szczegółową roadmapę ekspansji. Partnerem etapu jest Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR.

Do drugiego etapu, który będzie realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zostanie wybranych do pięciu firm. Otrzymają one granty w wysokości do 200 tys. euro na internacjonalizację i realizację założeń roadmapy z etapu pierwszego.

W III etapie, zaplanowanym na pierwszą połowę 2026 roku, maksymalnie pięć startupów, które pomyślnie przeszły etap II, będzie mogło otrzymać wsparcie dedykowanego eksperta z wybranego regionu. Będzie on na bieżąco doradzał, pomagał w rozwiązywaniu wyzwań, wspierał w networkingu i monitorował postępy. Dodatkowo zespoły inwestycyjne EIT Community będą mogły indywidualnie współpracować z wybranymi start-upami z myślą o potencjalnej inwestycji kapitałowej.

Wnioski do I etapu programu można składać do 31 sierpnia 2025 r. poprzez formularz online EIT. Otwarcie konkursu na etap II przewidywane jest w drugiej połowie roku.

