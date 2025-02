Eksport towarów z Polski spadł o 0,3% r/r do 24 703 mln euro w grudniu 2024 r., zaś import wzrósł o 3,9% r/r do 26 939 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). W całym 2024 r. eksport spadł o 1,2% r/r do 331,61 mld euro, a import wzrósł o 2,3% r/r do 338,42 mld euro.

Saldo obrotów towarowych w grudniu ub.r. było ujemne i wyniosło 2 236 mln euro wobec 1 169 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

„W grudniu 2024 r. nominalne dynamiki obrotów towarowych kształtowały się na obniżonym poziomie. Według wstępnych danych wartość eksportu towarów zmniejszyła się o 1,7%, a importu wzrosła o 2,4% w porównaniu z grudniem 2023 r. Odzwierciedla to utrzymujący się niski popyt w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi, jak i stopniowy wzrost popytu konsumpcyjnego w kraju” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

W omawianym miesiącu wartość eksportu obniżyła się do 105,5 mld zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, największy wpływ na jej spadek miało dalsze zmniejszenie sprzedaży zagranicznej w kategorii obejmującej środki transportu, wskazał bank centralny.

„Złożyły się na to przede wszystkim wyraźne spadki eksportu części motoryzacyjnych, aut osobowych oraz samochodów dostawczych. Z kolei w towarach konsumpcyjnych, produktach rolnych, towarach zaopatrzeniowych oraz dobrach inwestycyjnych wartość eksportu była nieco wyższa lub zbliżona do odnotowanej w roku poprzednim” – czytamy dalej.

W grudniu 2024 r. wartość importu wzrosła do 115,1 mld zł. Tendencja wzrostowa była kontynuowana w imporcie aut osobowych zarówno nowych, jak i używanych, podano także. Zwiększył się także przywóz towarów konsumpcyjnych oraz produktów rolnych.

„Natomiast w dalszym ciągu tendencja spadkowa utrzymała się w przywozie towarów zaopatrzeniowych, dóbr inwestycyjnych oraz pozostałych pojazdów, w tym ciągników samochodowych oraz części środków transportu – głównie motoryzacyjnych” – napisał NBP.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 42,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. zwiększyły się o 2,9 mld zł, tj. o 7,3%, podano także.

