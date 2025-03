Eksport towarów z Polski spadł o 0,7% r/r do 27 236 mln euro w styczniu 2025 r., zaś import wzrósł o 9,9% r/r do 28 742 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych w styczniu było ujemne i wyniosło 1 506 mln euro wobec 2 236 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

„W styczniu 2025 r. pogłębiła się dysproporcja między nominalnymi dynamikami importu i eksportu. Z jednej strony kontynuowana była spadkowa tendencja eksportu, z drugiej umocnił się trend wzrostowy importu. Według wstępnych danych wartość eksportu towarów zmniejszyła się o 3,3%, w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 115,8 mld zł. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2024 r. wzrosła o 7% do 122,2 mld zł, tj. najsilniej od dwóch lat. Wyniki te odzwierciedlają m.in. różnicę we wzroście gospodarczym między Polską i głównymi partnerami handlowymi oraz rosnącą konkurencję w UE ze strony gospodarek pozaeuropejskich” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

W styczniu 2025 r. największy wpływ na spadek wartości eksportu miało, podobnie jak w poprzednich miesiącach, duże zmniejszenie sprzedaży zagranicznej środków transportu, wskazał bank centralny.

„Głębokie spadki odnotowano w eksporcie samochodów dostawczych, aut osobowych, ciągników drogowych oraz części motoryzacyjnych. Spadki w eksporcie pozostałych kategorii były znacznie mniejsze (prócz paliw). Wyższe ceny żywności na rynkach międzynarodowych sprzyjały natomiast wzrostowi eksportu produktów rolnych” – czytamy dalej.

W styczniu 2025 r. do wzrostu wartości importu przyczynił się przede wszystkim duży wzrost przywozu towarów konsumpcyjnych. Wzrost importu kontynuowany był także w kategorii obejmującej produkty rolne. Ponadto w styczniu 2025 r. większe niż w poprzednich miesiącach były dostawy paliw. Z kolei duży spadek nastąpił w imporcie środków transportu, związany m.in. ze zmniejszeniem dostaw części motoryzacyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 39,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 2,7 mld zł (tj. o 7,3%), podano także.

