Eksport towarów z Polski spadł o 1,43% r/r do 24 991 mln euro w sierpniu 2025 r., zaś import spadł o 1,17% r/r do 27 138 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych w sierpniu było ujemne i wyniosło 2147 mln euro wobec 1059 mln euro deficytu miesiąc wcześniej.

„Według wstępnych danych w sierpniu 2025 r., po trzech miesiącach wzrostu, wartość eksportu towarów zmniejszyła się o 2,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 106,6 mld zł. Wartość importu obniżyła się o 1,8% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 115,7 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Największy wpływ na zmniejszenie eksportu w analizowanym okresie miał duży spadek sprzedaży części środków transportu, przede wszystkim akumulatorów elektrycznych. Spadkowa tendencja była kontynuowana także w eksporcie trwałych towarów konsumpcyjnych. Niewielki spadek nastąpił w eksporcie towarów zaopatrzeniowych. Z kolei trend wzrostowy utrzymał się w eksporcie produktów rolnych, pozostałych towarów konsumpcyjnych, głównie za sprawą reeksportu odzieży oraz dóbr inwestycyjnych, na co złożył się dalszy wzrost sprzedaży zagranicznej sprzętu komputerowego, podał także NBP.

„Podobnie, jak w poprzednich miesiącach największy spadek nastąpił w imporcie paliw, do czego przyczyniły się wyraźnie niższe niż w 2024 r. ceny ropy naftowej. W większości pozostałych kategorii nastąpiło niewielkie obniżenie wartości importu w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie niewielki wzrost importu odnotowano w kategorii obejmującej środki transportu, głównie ze względu na większy przywóz aut osobowych. Ponownie najbardziej wzrosła wartość importu pozostałych towarów konsumpcyjnych obejmujących głównie odzież, obuwie i konsole do gier wideo” – czytamy dalej.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 40,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 0,7 mld zł (tj. o 1,9 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 26,8 mld zł i zwiększyła się o 1,8 mld zł (tj. o 7,1 proc.) w porównaniu z sierpniem 2024 r., podano także.

