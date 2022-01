Eksport towarów z Polski wzrósł o 14,2% r/r do 26 915 mln euro w listopadzie 2021 r., zaś import wzrósł o 29% r/r do 27 547 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 112 mln euro wobec 856 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

„W listopadzie 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 125,2 mld zł, a importu 128,1 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 17,9% i 33,2% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Do wysokiej dynamiki obrotów w dalszym ciągu przyczyniały się rosnące ceny transakcyjne, na co wskazują duże wzrosty eksportu oraz importu paliw i towarów zaopatrzeniowych. W eksporcie najbardziej wzrosła wartość takich pozycji jak: koks, energia elektryczna i miedź rafinowana, a także komputery oraz akumulatory elektryczne. Jednocześnie niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały wyraźne spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz pozostałych części motoryzacyjnych” – napisano w komentarzu banku centralnego.

Natomiast w imporcie najsilniej zwiększył się import paliw – m.in. gaz ziemny, ropa naftowa oraz węgiel. W listopadzie 2021 r. ceny gazu na rynku europejskim wzrosły ponad sześciokrotnie, a ceny importowanej ropy dwukrotnie (do 313 zł za baryłkę), podał też bank centralny.

„Duży wzrost importu miał miejsce także w przypadku aut osobowych. Wyższa dynamika importu niż eksportu powoduje pogarszanie się salda” – czytamy dalej.

W listopadzie 2021 r. deficyt wymiany towarowej wyniósł 2,9 mld zł (wobec nadwyżki 10 mld zł w listopadzie 2020 r.). Do pogłębienia nierównowagi najbardziej przyczyniło się powiększenie deficytu w paliwach do historycznie najwyższego poziomu, podał NBP.

„Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 28,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły o 3,5 mld zł, tj. o 14,2%. Wartość rozchodów wyniosła 19 mld zł i zwiększyła się o 3,5 mld zł, tj. o 22,9%” – napisano dalej w komentarzu.

