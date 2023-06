Eksport towarów z Polski wzrósł o 2,4% r/r do 26 337 mln euro w kwietniu br., zaś import spadł o 8,8% r/r do 26 128 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 209 mln euro wobec 608 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

„W kwietniu 2023 r., podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach br. saldo obrotów towarowych było dodatnie. Według wstępnych szacunków wyniosło ono 1 mld zł, wobec deficytu 13,5 mld zł w kwietniu 2022 r. Obserwowana poprawa salda następuje w warunkach obniżenia się nominalnej dynamiki eksportu i pogłębienia się spadkowej tendencji importu. Na wyraźnie niższe dynamiki obrotów towarowych, wpływają z jednej strony obniżające się ceny w handlu międzynarodowym, których efekt zwiększa aprecjacja złotego. Z drugiej strony przyczynia się do tego osłabienie realnych dynamik spowodowane spowolnieniem zarówno w krajach będących największymi partnerami handlowymi Polski, jak i w większości sektorów polskiego przemysłu. Dodatkowo kwiecień 2023 r. miał o jeden dzień roboczy mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Eksport towarów w omawianym okresie wzrósł o 2,2% i wyniósł 122,2 mld zł. Wysoka dynamika eksportu utrzymała się w branży motoryzacyjnej. W kwietniu najsilniej zwiększyła się sprzedaż akumulatorów litowo-jonowych, samochodów dostawczych, części samochodowych, aut osobowych oraz ciągników drogowych. Natomiast w eksporcie pozostałych kategorii przeważały spadki, największe w przypadku towarów zaopatrzeniowych oraz towarów konsumpcyjnych trwałego użytku, podano także

„Jednocześnie wartość importu towarów była o 8,9% mniejsza w porównaniu z kwietniem 2022 r. i ukształtowała się na poziomie 121,3 mld zł. Spadek wartości importu nastąpił w pięciu spośród sześciu głównych kategorii towarów. Najsilniej zmniejszyła się wartość importu paliw, na co duży wpływ miały niższe ceny surowców energetycznych. W kwietniu 2023 r. ceny importowanej ropy obniżyły się o 16,3% r/r, a ceny rynkowe gazu były o 67% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Do kategorii charakteryzujących się spadkiem wartości importu dołączyły produkty rolne, na co wpłynęło duże zmniejszenie przywozu tych towarów z Ukrainy. Jedyną kategorią, w której nastąpił wzrost wartości importu były środki transportu. Największy wzrost dotyczył importu części samochodowych, co było związane z rosnącym eksportem branży motoryzacyjnej” – czytamy dalej.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 2,4 mld zł, tj. o 7,1%. Wartość rozchodów wyniosła 21,5 mld zł i zwiększyła się o 2,1 mld zł, tj. o 10,9%. Na dodatnie saldo usług (14,4 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (7,6 mld zł), usług transportowych (5,1 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,7 mld zł).

W kwietniu 2023 r. inwestycje nierezydentów w Polsce zwiększyły się o 27,1 mld zł. Na wartość tej pozycji wpłynęły dodatnie salda inwestycji portfelowych i pozostałych inwestycji.

Źródło: ISBnews