Eksport towarów z Polski wzrósł w III kw. 2022 r. o 24,8% do 80 091 mln euro, zaś import wzrósł o 27,1% r/r do 86 635 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

„Saldo obrotów towarowych w III kwartale 2022 r. po raz piąty z kolei było ujemne. W tym okresie deficyt ukształtował się na poziomie 31 mld zł. Był to drugi najwyższy w historii deficyt obrotów towarowych. Podobnie jak w poprzednich kwartałach największy wpływ na ujemne saldo obrotów towarowych miał duży deficyt w handlu paliwami. Natomiast w pozostałych kategoriach traktowanych łącznie saldo było dodatnie i powiększyło się o ponad 12 mld zł r/r. W ujęciu geograficznym największa nierównowaga charakteryzowała obroty z Chinami. W III kwartale 2022 r. ujemne saldo w wymianie z tym krajem wzrosło do 64 mld zł, osiągając najwyższy poziom w historii. Był to wynik jednoczesnego wzrostu znaczenia chińskiej gospodarki w imporcie i obniżenia się i tak już niewielkiego udziału w eksporcie” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 113,1 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 67,2 mld zł. W porównaniu z III kwartałem 2021 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 32,1 mld zł, tj. o 39,7%, a rozchody zwiększyły się o 16,5 mld zł, tj. o 32,5%. Saldo usług było dodatnie i wyniosło 45,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. uległo poprawie o 15,6 mld zł, podał bank centralny

Źródło: ISBnews