Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 27% r/r do 43,6 mld euro (204 mld zł) w okresie styczeń-listopad 2022 r., wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Do wzrostu wartości eksportu w znacznym stopniu przyczynił się korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro oraz wysokie ceny transakcyjne żywności na rynku międzynarodowym, które m.in. były pochodną gospodarczych skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

„Uzyskiwane dobre wyniki w eksporcie towarów rolno-spożywczych świadczą o rosnącej aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów unijnych i krajów trzecich oraz wysokiej jakości oferowanych produktów” – czytamy w raporcie.

Import towarów rolno-spożywczych wzrósł w tym okresie o 29,2% r/r do 29,2 mld euro (136 mld zł).

Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 14,4 mld euro (67 mld zł), o 22,7% wyższym niż w okresie styczeń-listopad 2021 r, podano także.

„W okresie styczeń-listopad 2022 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 32,3 mld euro (wzrost o 29%), co stanowiło ponad 74% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem” – czytamy dalej.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy; eksport do tego kraju w okresie styczeń-listopad 2022 r. wyniósł 10,9 mld euro i był o 26% większy r/r. Na kolejnych miejscach znalazły się: Niderlandy (2,9 mld euro, wzrost o 40%), Włochy (2,1 mld euro, wzrost o 21%) i Czechy (2 mld euro, wzrost o 34%). Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 3,4 mld euro, wzrost wartości o 25%), Ukraina (865 mln euro, wzrost o 19%), Stany Zjednoczone (713 mln euro, wzrost o 30%) oraz Arabia Saudyjska (482 mln euro, spadek o 0,5%). W dalszej kolejności pod względem wartości eksportu żywności z Polski zajęły kraje: Izrael, Norwegia i Algieria.

„W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń-listopad 2022 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 38% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 8,8 mld euro, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych” – czytamy w raporcie.

Drugą pod względem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory. Ich łączna sprzedaż r/r wzrosła o 40%, do 6 mld euro.

„Wzrost wartości eksportu odnotowano praktycznie we wszystkich grupach towarowych artykułów rolno-spożywczych, tj. tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 4%, do 4 mld euro), produktów mlecznych (o 40%, do 3,3 mld euro), cukru i wyrobów cukierniczych (o 15%, do 2,9 mld euro), ryb i przetworów (o 14%, do 2,5 mld euro), a także warzyw i przetworów (o 21%, do 2,1 mld euro) oraz owoców łącznie z przetworami (o 7%, do 1,7 mld euro). Większa była również wartość wywozu m.in.: nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 78% (1,4 mld euro), kawy, herbaty i kakao – o 27% (1 mld euro), soków owocowych i warzywnych – o 26% (0,8 mld euro) oraz alkoholu – o 15% (0,7 mld euro)” – napisał KOWR.

