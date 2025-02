Wpływy z eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosły o 2,7% r/r do rekordowego poziomu 53,5 mld euro w 2024 r., wynika z opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Wzrost wartości sprzedaży towarów rolno-spożywczych odnotowano zarówno w eksporcie do krajów Unii Europejskiej, jak i na rynki pozaunijne.

„W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w 2024 r. dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec (20% udziału w wartości, 10,8 mld euro). Kolejne pozycje w eksporcie pod względem wartości zajmowały: ziarno zbóż i przetwory (6,5 mld euro, 12%), tytoń i wyroby tytoniowe (5,6 mld euro, 10%), cukier i wyroby cukiernicze (4,5 mld euro, 8%), produkty mleczne (3,5 mld euro, 7%), ryby i przetwory (3,1 mld euro, 6%) oraz warzywa i przetwory (2,7 mld euro, 5%)” – czytamy w opracowaniu.

Udział rynku unijnego w polskim eksporcie rolno-spożywczym wyniósł 74%. Wpływy ze sprzedaży towarów żywnościowych na rynku UE wzrosły o 3% do 39,5 mld euro (170,3 mld zł).

„Do krajów UE w 2024 r. wywożono głównie: tytoń i wyroby tytoniowe (o wartości 4,7 mld euro, wzrost o 3% w stosunku do 2023 r.), mięso drobiowe (3,3 mld euro, wzrost o 5%), ryby i przetwory (2,7 mld euro, wzrost o 3%), produkty mleczne (2,5 mld euro, wzrost o 14%), pieczywo i wyroby piekarnicze (2,2 mld euro, wzrost o 7%), czekoladę i wyroby czekoladowe (2,1 mld euro, wzrost o 20%), karmę dla zwierząt domowych (2 mld euro, wzrost o 14%), a także mięso wołowe (2 mld euro, wzrost o 9%)” – czytamy dalej.

Największe przychody z eksportu do UE w 2024 r. uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (13,6 mld euro, wzrost o 1% r/r.), Francji (3,3 mld euro, wzrost o 7% r/r), Niderlandów (3 mld euro, spadek o 7%), Włoch (2,6 mld euro, wzrost o 1% r/r) i Czech (2,6 mld euro, wzrost o 6%). Największy wzrost przychodów z eksportu odnotowano w przypadku Luksemburga (0,1 mld euro, wzrost o 26%), Bułgarii (0,5 mld euro, wzrost o 14%), Chorwacji (0,4 mld euro, wzrost o 12%), Węgier (1,4 mld euro, wzrost o 11%) oraz Belgii (1,3 mld euro, wzrost o 11%), wymieniono w materiale.

Udział krajów zlokalizowanych poza Unią Europejską w strukturze geograficznej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2024 r. wyniósł 26%. Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty o wartości 14 mld euro (blisko 60,7 mld zł) – wzrost o 2% r/r.

„Poza Unię Europejską z Polski eksportowano przede wszystkim: mięso i przetwory inne niż drobiowe (1,5 mld euro, wzrost o 7% r/r; w tym mięso wołowe – 494 mln euro, wzrost o 16% r/r), mięso drobiowe (1,1 mld euro, wzrost o 19%), produkty mleczne (1 mld euro, spadek o 3%), czekoladę i wyroby czekoladowe (948 mln euro, wzrost o 19%), pieczywo i wyroby piekarnicze (940 mln euro, na poziomie roku 2023), tytoń i wyroby tytoniowe (812 mln euro, spadek o 1%) oraz ziarno pszenicy (726 mln euro, spadek o 40% r/r)” – napisano w opracowaniu.

Znaczącymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 4,4 mld euro, wzrost o 4% r/r), Ukraina (956 mln euro, spadek o 7%), Stany Zjednoczone (786 mln euro, spadek o 10%), Turcja (491 mln euro, wzrost o 26%), a w dalszej kolejności: Szwajcaria (430 mln euro, wzrost o 45%), Izrael (364 mln euro, wzrost o 8%) oraz Norwegia (311 mln euro, wzrost o 5%), wymieniono dalej.

„Aprecjacja waluty krajowej w 2024 r. w stosunku do 2023 r. sprzyjała wzrostowi importu, którego wartość wzrosła o 6,7% i osiągnęła 35,6 mld euro (154 mld zł). W 2024 r. do Polski przywożono głównie: mięso, przetwory i żywiec (3,8 mld euro, wzrost o 0,5% w stosunku do 2023 r.), owoce i przetwory (3,3 mld euro, wzrost o 13%), ryby i przetwory (3,2 mld euro, wzrost o 1%), kawę, herbatę i kakao (3 mld euro, wzrost o 50% r/r) oraz nasiona roślin oleistych i tłuszcze roślinne (2,4 mld euro, wzrost o 1%)” – czytamy dalej.

Dodatnie saldo wymiany handlowej w 2024 r. ukształtowało się na poziomie 17,9 mld euro (77,2 mld zł), o 4,4% niższym niż w 2023 r., podsumowano.

Źródło: ISBnews