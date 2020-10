Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 6% r/r do 21,9 mld euro w okresie styczeń-sierpień br., wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

„Od stycznia do sierpnia 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 21,9 mld euro, o 1,2 mld euro więcej niż rok wcześniej (wzrost o 6% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz rosnący eksport w czerwcu i lipcu br. miały wpływ na wzrost eksportu. W analizowanym okresie do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniły się także: deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego mająca miejsce w pierwszym kwartale br. oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w okresie od kwietnia do sierpnia br. Miało to pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Jednocześnie import wyniósł 14,5 mld euro i był o 4% wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 10,1%, osiągając 7,4 mld euro” – czytamy w raporcie.

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały żywiec, mięso i jego przetwory. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 4% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 4,1 mld euro, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

„W okresie styczeń-sierpień 2020 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., zwiększyła się o 30%, do 3 mld euro ” – napisano dalej.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 5,4 mld euro i był o 10% większy niż w analogicznym okresie 2019 r, podał też KOWR.

„Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania1 (2 mld euro), Niderlandy (1,3 mld euro), Francja (1,2 mld euro), Włochy (1,1 mld euro) oraz Czechy (1 mld euro). Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–sierpień 2020 r ” – czytamy także w raporcie.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 4,4 mld euro wobec 3,8 mld euro rok wcześniej (wzrost o 18%).

„Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 20%, do 3,3 mld euro. Znaczącym odbiorcą produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Eksport do tego kraju ukształtował się na poziomie 419 mln euro, w tym 49% wartości – 206 mln euro stanowił wywóz pszenicy. Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były także Stany Zjednoczone (przychody na poziomie 333 mln euro), a w dalszej kolejności Algieria (167 mln euro), Izrael (165 mln euro), RPA (162 mln euro), Norwegia (148 mln euro), a także Chiny (134 mln euro) ” – podał też KOWR.

Źródło: ISBnews